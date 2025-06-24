Motorine indirim geldi, pompaya yansıdı! 24 haziran 2025 benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Dünyadaki gerilim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gerilimle dalgalanan akaryakıt fiyatları pompaya yansıyor. Bugün motorine 1 lira 63 kuruş indirim geldi. İşte 24 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ÖTV indirimi ve Orta Doğu gerilimi akaryakıt fiyatlarını dalgalandırıyor. Bugün itibarıyla motorine 1 lira 63 kuruş indirim geldi. Peki, 24 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

24 HAZİRAN 2025 SALI GÜNÜ BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 52.97 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL