Motorine indirim geldi, pompaya yansıdı! 24 haziran 2025 benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Dünyadaki gerilim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gerilimle dalgalanan akaryakıt fiyatları pompaya yansıyor. Bugün motorine 1 lira 63 kuruş indirim geldi. İşte 24 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
ÖTV indirimi ve Orta Doğu gerilimi akaryakıt fiyatlarını dalgalandırıyor. Bugün itibarıyla motorine 1 lira 63 kuruş indirim geldi. Peki, 24 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.51 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.36 TL
Motorin litre fiyatı: 52.97 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Motorin litre fiyatı: 53.92 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.51 TL
Motorin litre fiyatı: 54.27 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL