Depremler neden arttı? İşte Türkiye'deki fayları da etkileyen sebep

Son zamanlarda özellikle Pasifik Ateş Çemberi denilen bölgede ve dünyanın birçok noktasında artan depremlerle ilgili bir araştırma yapıldı. Araştırmayı Nature Dergisi kaleme aldı ve artan depremlerin sebebi gün yüzüne çıktı. Türkiye, ABD, Japonya, Rusya ve geçtiğimiz günlerde Afganistan derken dünyanın birçok noktasındaki fayların hareketliliğinin sebebi Dünya'nın içindeki ateş topu olan iç çekirdekle ilgili olduğu anlaşıldı.

ÇEKİRDEĞİN DÖNÜŞ YÖNÜ DEĞİŞTİ

Nature Dergisi, yeryüzünden 5 bin 100 kilometre derinlikte olan iç çekirdeğin, dönüş yönünde değişiklik olduğunu bildirdi. Eskiden doğuya doğru dönen çekirdek, artık Batı yönlü hareket ediyor. Çekirdeğin dönme hızı ise oldukça yavaş. Bu farklılık dalga boyu türleri ve depremlerden fark edilebildi.

TÜRKİYE'DE DEPREMLERİN SEBEBİ

Özellikle neredeyse aynı noktada meydana gelen ve tekrar eden depremlerin iç çekirdeğin hareketlerini ve dalga şeklindeki değişiklikleri belirtiyor. Analiz için 1991 ve 2023 yılları arasında Güney Sandwich Adaları çevresinde 121 deprem ölçüldü. Değerlendirmeler sonucu, tersine dönüşün 2008 yılında başladığı ortaya çıkarıldı. Türkiye’de 1999 ve sonraki depremlerinden bu dönüşlerle tetiklendiği düşünülüyor.

DÖNÜŞ HIZI YAVAŞLADI

2003 ve 2008 yılları arasında iç çekirdek doğuya doğru dönmeye başladı. Bilim insanları, bunun bir 'süper dönüş' olduğunu belirtti. Ardından batıya doğru dönüş yani 'subrotation' başladı. Fakat bu kez hızı oldukça düşüktü. Önceki hipotezler, sinüs dalgası gibi düzgün salınım varsayıyordu. Şimdi ise olanları çok daha karmaşık kuvvetlerin belirlediği ortaya çıktı.

DEPREMLERİN SEBEBİ DÜNYA'NIN İÇ DERİNLİKLERİNDE SAKLI

Manto, dış çekirdek ve hatta Dünya'nın manyetik alanı bile yaşamımızdaki değişikliklerde önemli rol oynuyor. Araştırmacılar, "Dünya'nın iç derinliklerindeki süreçler, yüzeydeki yaşamlarımızla yakından bağlantılı" derken, son yıllarda artan depremlerin nedeni de farklı tezlerle ortaya konulmuş oldu.