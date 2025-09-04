Komşuda gece yarısı deprem! Türkiye'den de hissedildi

Türkiye'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki artçı sarsıntılar günlerdir devam ederken, bir deprem haberi de komşu ülkeden geldi. Suriye'nin Haseke kentinde saat 05.30'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

MARDİN'DEN DE HİSSEDİLDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Suriye'de meydana gelen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıklayan Kandilli, derinliğini ise 9,6 kilometre olarak duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1963431833573445677