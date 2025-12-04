Osmaniye'de 3 araç birbirine girdi: Can kayıpları ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda bir hafif ticari araç ile 2 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içinde sıkışan 1’i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.