TGRT Haber
28°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Ormandan 429 ceset çıkmıştı, bu kez sığ mezarda korkunç keşif

Kenya'nın Kilifi ilçesinde bulunan sığ mezarlardan 34 ceset ve 102 insan kalıntısı çıktı. Polis, kült bağlantılı cinayetlerle ilgili olduğunu, 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ormandan 429 ceset çıkmıştı, bu kez sığ mezarda korkunç keşif
'nın Kilifi ilçesinde bulundu. Sığ mezarlardan çıkarılan 34 ceset ve 102 insan kalıntısının kült bağlantılı cinayetlerle ilgili olduğunu ve olayla ilgili olarak 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Polis Şefi Douglas Kanja, gözaltına alınanlar arasından 4 kişinin, ölümlerle ilgili bir soruşturmanın ana hedefleri olarak görüldüğünü söyledi. İlk bulgulara göre cesetlerden birçoğunun yerel halktan olmadığını belirten Kanja, bunun kimlik tespitini zorlaştırdığını aktardı.

GEÇMİŞTEKİ TRAJEDİLER TEKRARLANABİLİR!

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, Kenyalıları kült faaliyetleri karşısında sessiz kalmamaya çağırdı. Murkomen, şüpheli toplantıların bildirilmemesinin yalnızca aşırılık yanlısı kült liderlerini cesaretlendirdiğini ve geçmiş trajedilerin tekrarlanması riskini ortaya çıkardığını ifade etti.

KANDIRILANLAR AÇLIKTAN ÖLMÜŞTÜ

Kenya'da 2023’te, Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie, kilisesindekilere aç kalarak Hazreti İsa'ya kavuşmalarını vadederek 400’den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Mackenzie hakkında çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ormandan 429 ceset çıkmıştı, bu kez sığ mezarda korkunç keşif

Kilisenin olduğu Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı.

Ormandan 429 ceset çıkmıştı, bu kez sığ mezarda korkunç keşif

Operasyonlarda külte bağlı 100'e yakın kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında kült liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

