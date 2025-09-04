Hayatını kurtaran yediği atıştırmalıklar oldu: İlk uyarı bir paket cipstendi

Hazel Smyth'in yediği cips sayesinde hayatı kurtuldu. Birçok insan gibi atıştırmalıklara meraklı olan Hazel, cips yediğinde sürekli olarak dilinin sağ tarafından oldukça keskin bir yanma hissediyordu. Bu acının üzerine giden 45 yaşındaki kadın aslında ilk başlarda gıda intoleransı olduğunu düşündü. Fakat zamanla şikayetleri arttı.

SEBEBİ DİL KANSERİ ÇIKTI

Artık sadece cips değil domates, baharatlı yiyecekler hatta çikolata yediğinde bile aynı acıyı hisseden Hazel, şüpheleri üzerine doktora başvurdu. Doktora şikayetlerini anlatan Hazel'e testler yapıldı ve basit bir gıda intoleransı olmadığı, ölümcül bir hastalığa yakalandığı anlaşıldı. Doktorlar, Hazel'in yaşadığı sıkıntıların dil kanseri nedeniyle olduğunu tespit etti. Biyopsi yapıldı ve Hazel'in dilinde anormal hücreler fark edildi.

Doktorlar, birinci evre dil kanseri olduğunu, kısa sürede kanserin lenf düğümlerine yayıldığını ve hayatta kalma şansının sadece yüzde 50 olduğunu söyledi. Hazel, 7 saatlik operasyon geçirdi. Bu sırada hem dilinin bir kısmı hem de lenf düğümlerinde bulunan iki tümör alındı.

''CİPSLER OLMASA BELKİ DAHA GEÇ FARK EDECEKTİM''

The Sun'ın haberine göre Hazel, tedavisinin ardından tamamen iyileşti. Kanser, vücudundan temizlendi. Erken uyarı işaretleri olmasa bugün hayatta olamayacağını söyleyen Hazel, şimdilerde herkesi uyarıyor.

Vücudunun kendisine işaretler verdiğini söyleyen Hazel, "Öleceğimi sandım. Ölümün gözlerinin içine bakıyormuşum gibi hissettim. Cenazemi planlamayı bile düşündüm. Ama aslında vücudum bana sinyal veriyordu. O cipsler ve köri yemeği olmasaydı belki de çok daha geç fark edecektim." dedi.