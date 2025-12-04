2026 öğretmen, polis, akademisyen maaşı ne kadar olacak? Aralık enflasyon oranı öncesi son hesaplamalar!

Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından memur ve memur emeklilerinin 2026 yılında alacağı zam oranları hesaplanmaya başlandı. Hesaplamalara toplu sözleşme artışları, enflasyon farkı ve taban aylıklara yapılan 1.000 TL ek ödeme dahil edilecek.

2026 MEMUR MAAŞLARI

Açıklanan Kasım ayı enflasyon oranları ve toplu sözleşme zammının birleştirilmesiyle toplam kümülatif artış %17,57 olarak belirlendi. Mevcut en düşük memur maaşı olan 43 bin 726 TL, yeni hesaplamaya göre 60 bin 366 TL’ye yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

Diğer yandan 2025 Ocak ayında 52 bin 617 TL alan 9/1 üniversite mezunu memurun maaşı 2026 yılında 61 bin 861 TL’ye ulaştı. Şube müdürü, teknisyen ve çeşitli kademelerdeki memurların maaşları da aynı zam oranıyla yeniden belirlendi.

2026 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öğretmenlerin maaşları da hesaplamalara dahil edilen %11 toplu sözleşme zammı, %5,91 enflasyon farkı ve taban aylık artışıyla güncellendi. 2025 Ocak döneminde 61 bin 146 TL maaş alan 1/4 derecedeki öğretmenin 2026 yılı maaşı 71 bin 889 TL’ye çıkıyor. Uzman öğretmen statüsündeki personelin 67 bin 766 TL olan maaşı ise 79 bin 672 TL oluyor.

2026 POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Polis teşkilatında görev yapan personelin maaşları da kümülatif zam oranına göre yeniden hesaplandı. 3/1 derecedeki başkomiserin 2025 Ocak maaşı 74 bin 490 TL iken, 2026 yılı maaşı 87 bin 577 TL oluyor. 8/1 derecedeki polis memurunun 68 bin 084 TL olarak uygulanan maaşı ise 2026 yılı için 80 bin 046 TL olarak güncelleniyor.

2026 PROFESÖR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI

Akademik personel için de toplu sözleşme ve enflasyon verileri doğrultusunda yeni maaş hesaplamaları yapıldı. 1/4 derecedeki profesör 2025 Ocak ayında 111 bin 348 TL maaş alırken, bu rakam 2026 için 130 bin 911 TL’ye ulaşıyor. Araştırma görevlilerinde ise 7/1 derecesindeki personelin 73 bin 792 TL olan maaşı 86 bin 757 TL oluyor.

2026 DOKTOR, HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sağlık meslek gruplarının maaşları da açıklanan enflasyon rakamları ve toplu sözleşme hükümleri kapsamında yeniden düzenlenecek. 1/4 derecedeki uzman doktorun 2025 Ocak maaşı 126 bin 119 TL iken, 2026 yılı maaşı 148 bin 278 TL olarak hesaplandı. 5/1 derecesinde görev yapan üniversite mezunu hemşirenin 61 bin 759 TL olan maaşı ise 72 bin 610 TL’ye yükseliyor.

2026 AVUKAT VE MÜHENDİS MAAŞI

Avukat ve mühendis kadrolarında yer alan personelin maaşları da aynı hesaplama yöntemiyle artacak. 1/4 derecedeki avukatın 2025 Ocak maaşı 73 bin 515 TL iken, yeni düzenlemeyle birlikte 86 bin 431 TL olacak. 1/4 derecedeki mühendisin 78 bin 200 TL olan maaşı ise 2026 yılında 91 bin 739 TL’ye çıkıyor. Bu artışlarda enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve taban aylık ilave ödemesi dikkate alındı.