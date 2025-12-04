Menü Kapat
TGRT Haber
2026 engelli, yaşlılık, stajyer maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre hesaplandı

2026 yaşlılık, stajyer engelli maaşı ve evde bakım ücreti belli olmaya başladı. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından sosyal destek kalemlerinde yeni yılda uygulanacak artışlara yönelik hesaplamalar netleşmeye başladı. Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak açıklandı ve yıllık artış yüzde 31,07 seviyesine ulaştı.

2026 engelli, yaşlılık, stajyer maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre hesaplandı
TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyonunun ardından milyonlarca vatandaşın gelir kalemlerinde öngörülen artışlar netleşmeye başladı. Sosyal destek ödemeleri, engelli ve yaşlı aylıkları ile stajyer ücretlerine ilişkin tahmini hesaplamalar, 5 aylık verisi üzerinden ortaya çıktı.

2026 engelli, yaşlılık, stajyer maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre hesaplandı

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

Kasım ayı enflasyonunun yüzde 0,87 olarak duyurulmasıyla birlikte yıllık artış oranı yüzde 31,07’ye çıktı. Bu veri sonrası memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 17,57 seviyesinde hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış ise yüzde 11,21 olarak şekillendi. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu oranlara eklenecek fark, yılın ilk altı ayında uygulanacak maaş zamlarını kesin olarak belirleyecek.

2026 engelli, yaşlılık, stajyer maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre hesaplandı

Açıklanan veriler sadece emekli ve memurları değil, kalemlerini de etkiliyor. Evde bakım desteğinden engelli aylıklarına, yaşlılık aylığından 18 yaş altı engelli desteğine kadar pek çok ödeme, 5 aylık veriler üzerinden yapılan ön hesaplamalarla tahmini olarak belirlendi. Bu hesaplamalarda kullanılan 5 aylık artış, yılın ilk yarısında sağlanacak düzenlemelerin temelini oluşturuyor.

2026 engelli, yaşlılık, stajyer maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre hesaplandı

2026 YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yapılan tahmini hesaplamalarda yaşlılık aylığının 5 aylık enflasyon farkı üzerinden 5.387 TL’den 6.297 TL’ye yükselebileceği öngörülüyor. Engelli aylığının ise 6.451 TL’den 7.541 TL’ye yükseleceği yönünde hesaplamalar bulunuyor. Ayrıca 18 yaş altı engelli aylığının da 4.302 TL’den 5.029 TL seviyesine çıkabileceği ifade ediliyor. Bu rakamlar, aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşmiş olacak.

2026 engelli, yaşlılık, stajyer maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre hesaplandı

Sosyal yardım kapsamında verilen evde bakım desteği için de ön hesaplamalar yapıldı. Mevcut durumda 11.701 TL olarak ödenen evde bakım desteğinin, enflasyon farkına bağlı olarak 13.679 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu tutarlar şu an için geçici niteliğinde olup, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte resmi rakamlar belirlenmiş olacak.

2026 engelli, yaşlılık, stajyer maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre hesaplandı

2026 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mesleki eğitim gören gençlere yapılan staj ve kalfalık ücretleri de enflasyon verilerinden doğrudan etkileniyor. Halihazırda 20 kişiden az çalışanı bulunan iş yerlerinde stajyerlere 3.315 TL, daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde ise 6.631 TL ödeme yapılıyor. Kalfalık yeterliliği almış öğrenciler için belirlenen en düşük ücret ise 11.052 TL seviyesinde bulunuyor. Enflasyon verilerinde yıllık yüzde 31,07'lik artış esas alındığında, stajyer ücretlerinin 4.344 TL ile 8.691 TL aralığına yükselebileceği tahmini hesaplamalar arasında yer alıyor.

2026 engelli, yaşlılık, stajyer maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre hesaplandı

Kalfalık yeterliliğini tamamlayan gençlerin alacağı en düşük ücretin de aynı oranla artarak 14.486 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu hesaplamalar, kasım ayı verileri üzerinden yapılmış olup kesin rakamlar, aralık ayı enflasyonunun duyurulması ile netleşecek.

