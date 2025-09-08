Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Dünya
 Selahattin Demirel

İsrail'den Suriye'ye saldırı! En kritik nokta hedef alındı

İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı. Yeni gelişmeye göre ülkenin Humus iline hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sırasında askeri eğitim kurumu hedef alındı. Saldırıda can ve mal kaybıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı

İsrail'den Suriye'ye saldırı! En kritik nokta hedef alındı
'ye saldırıları tekrar başladı. kentine İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. El Cezire'nin aktardığına göre saldırıda bir askeri eğitim kurumu hedef alındı.

sonrasında can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.

İsrail'den Suriye'ye saldırı! En kritik nokta hedef alındı

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

