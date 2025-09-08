İsrail'den Suriye'ye saldırı! En kritik nokta hedef alındı

Suriye'ye İsrail saldırıları tekrar başladı. Humus kentine İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. El Cezire'nin aktardığına göre saldırıda bir askeri eğitim kurumu hedef alındı.

Saldırı sonrasında can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.