TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İsrail, Lübnan’ın doğusuna 8 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusundaki Hermel bölgesi ile Baalbek kentine bağlı Lebve beldesi çevresine 8 hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü kampları ve silah depolarına saldırı düzenlediğini iddia etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 15:42

ordusu, ’ın doğusundaki Hermel bölgesi ile kentine bağlı Lebve beldesi çevresine 8 düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Hermel bölgesinin çevresine 7 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Baalbek kentine bağlı Lebve beldesi çevresine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde 'ın Rıdvan Gücü kampları ve silah depolarına düzenlediğini iddia etti. Kampların İsrail'e saldırı planlamak ve hazırlık yapmak için kullanıldığını ileri süren Adraee, saldırılara devam edecekleri tehdidinde bulundu.

