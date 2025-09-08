İspanya resmen duyurdu! İsrail'e silah ambargosu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de her gün soykırım yapan İsrail'e yönelik silah ambargosunu resmen duyurdu. Ambargo kapsamında; İspanya "Gazze'deki soykırım sebebiyle" İsrail'e silah ambargosu uygulayacak ve İsrail'e yakıt taşıyan gemilerin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

"FAİLLERDEN HESAP SORULMALI"

Sanchez yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Gazze'deki soykırımı durdurmak, faillerinden hesap sormak ve Filistin halkına desteğimizi göstermek için" ifadelerini kullandı.

