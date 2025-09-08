Menü Kapat
TGRT Haber
26°
 Murat Makas

Zehirli mantar yemeğiyle 3 kişiyi öldüren kadın hakkında karar verildi

Avustralya'da zehirli mantar yemeğiyle 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi zehirleyen kadın hakkında verilen ceza belli oldu. Avusturyalı kadın 8 yaşındaki Erin Patterson en az 33 yıl tahliye başvurusunda dahil bulunamayacak.

Zehirli mantar yemeğiyle 3 kişiyi öldüren kadın hakkında karar verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
15:09
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
15:09

'nın eyaletine bağlı Leongatha kasabasında zehirli mantar yemeğiyle 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin zehirlenmesine neden olan 48 yaşındaki Erin Patterson hakkında karar verildi. Avustralyalı kadın, akrabalarını öldürmeye teşebbüsten ömür boyu cezasına çarptırıldı.

EN AĞIR CEZA

Mahkeme tarafından suçları "en ağır kategori" olarak değerlendirilen Patterson, en az 33 yıl tahliye başvurusunda dahil bulunamayacak. Avustralya'da bugüne kadar kadın en ağır cezaya çaptırılan "kadın suçlu" olan 50 yaşındaki Erin Patterson'ın, şartlı tahliye başvurusunda bulunabilmesi için 80'li yaşlarına gelmesi gerekecek.

Yargıç Christopher Beale, Patterson'ın şu anda kadınlar için yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulduğunu ve "ağır suçlu statüsü" nedeniyle diğer mahkumlarla hiçbir teması olmadan günde 22 saatini hücresinde geçirdiğini belirtti.

Zehirli mantar yemeğiyle 3 kişiyi öldüren kadın hakkında karar verildi

NE OLMUŞTU?

Avustralya'da 2023 yılında yaşanan olayda, Patterson'ın zehirli mantara hazırladığı yemeğe davet ettiği kayınvalidesi Gail Patterson ve kayınpederi Don Patterson ile Gail'in kız kardeşi Heather Wilkinson hayatını kaybetmiş, Heather'ın eşi Ian Wilkinson ise günlerce komada kalmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Patterson 3 kez ve 5 kez cinayete teşebbüsle suçlanmıştı.

TOKSİKOLOJİ RAPORLARI, KURBANLARIN ZEHİRLİ MANTAR TÜKETTİĞİNİ GÖSTERMİŞTİ

Patterson'ın 29 Temmuz'da sığır eti ve mantar ile hazırladığı öğle yemeğini kendisi ve çocukları da yemiş, 70 yaşındaki Gail ve Don Patterson ile 66 yaşındaki kız kardeşi Heather Wilkinson ve eşi Ian Wilkinson, 30 Temmuz'da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Gail ve Don Patterson ile Heather Wilkinson, kaldırıldıkları hastanede birkaç gün sonra hayatlarını kaybetmiş, Ian Wilkinson'ın ise 2 aylık tedavinin ardından iyileşmişti.

Patterson ve iki çocuğu ise yemekten etkilenmemişti. Yemeğe yapılan toksikoloji raporları, kurbanların zehirli mantar tükettiğini ortaya çıkarmıştı.

Zehirli mantar yemeğiyle 3 kişiyi öldüren kadın hakkında karar verildi

SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

Gözaltına alınmasının ardından verdiği ifadelerde Patterson, zehirli mantarları kazara yemeğe koyduğunu ve akrabalarına zarar vermek istemediğini iddia ederek uzun bir süre masum olduğunu savunmuştu.

