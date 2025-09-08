Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Rum, Yunan ve İsrail enerji planı çöktü! Türkiye'nin itirazları sonuç verdi

İsrail'in Yunanistan'a doğru denizaltından birbirine bağlamayı hedeflediği projede Türkiye'nin itirazları ve finansman sıkıntıları nedeniyle çıkmaza girildi. Avrupa konuyla ilgili soruşturma başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rum, Yunan ve İsrail enerji planı çöktü! Türkiye'nin itirazları sonuç verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 18:05

İsrail, Güney Rum Yönetimi ve ’ı deniz altından birbirine bağlaması öngörülen hattı projesi, 'nin itirazları, Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan arasındaki güvensizlik ve yolsuzluk iddiaları ile çıkmaza girdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis "Kıbrıs, denizaltı kablo projesini gerçekten istediğini ortaya koymak zorunda" dedi.

Rum, Yunan ve İsrail enerji planı çöktü! Türkiye'nin itirazları sonuç verdi

TÜRKİYE'NİN YETKİ ALANI İHLAL EDİLECEKTİ

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın elektrik şebekelerini dünyanın en derin ve en uzun denizaltı hatlarından biriyle birbirine bağlaması öngörülen "Büyük Deniz Enterkonektörü" projesi, Türkiye’nin deniz yetki alanlarının ihlal edileceği yönündeki itirazları, Kıbrıslı Rumların projeye finansman sağlama konusundaki tereddütleri ve yolsuzluk iddiaları ile durma noktasına geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada Başsavcısı Laura Kövesi’nin geciken proje ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmaya ilişkin ayrıntı vermeyen Hristodulidis, "Hukuk Servisimize, Avrupa Başsavcılık Ofisi’nden çeşitli dönemlerde yapılmış ve gereğince incelenmiş şikayetlerin ardından bu projeyle ilgili muhtemel suç unsurlarını incelemek üzere soruşturma başlatmaya karar verdiği bilgisi iletildi" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, PROJE ÇIKMAZDA

Büyük ölçüde AB fonlarına bağlı olan projenin geleceğini daha da çıkmaza sokan bu gelişme, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki elektrik bağlantı hattı projesinin hızla ilerlediği bir dönemde, Kıbrıslı Rumların AB destekli projenin fonlarını onaylama konusunda tereddüt yaşadığı bir dönemde geldi. Rum basını, AB’nin 657 milyon Euro finansman taahhüdünde bulunduğu projeye ilişkin soruşturmanın elektrik üretimi ve dağıtımı hususunda hiçbir deneyimi olmayan bir şirketin AB’den oldukça büyük hibe alan bir projede nasıl ihale alabildiği konusuna odaklandığını yazdı. Haberde, tanınmış siyasetçiler ve bir önceki hükümetten isimlerin şahsi menfaatleri için makamlarını kullanmakla suçlandıkları soruşturma çerçevesinde Kıbrıs Rum Yönetimi’nin teknik uzmanlık ve yeterli dış finansmana erişim imkanı olmayan özel şirketin Kıbrıslı Rum hükümeti tarafından nasıl 100 milyon Euro'luk krediye layık görüldüğünün incelendiği de ifade edildi.

Rum, Yunan ve İsrail enerji planı çöktü! Türkiye'nin itirazları sonuç verdi

MİÇOTAKİS'TEN GÜNEY KIBRIS'A ÇAĞRI

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Pazar günü yaptığı açıklamada "Kıbrıs, denizaltı kablo projesini gerçekten istediğini ortaya koymak zorunda" ifadelerini kullandı. Miçotakis, "Projeyi ilerletmek için Kıbrıs hükümetiyle işbirliği sağlanması konusunda elimden gelen her şeyi yapacağım. Ancak Kıbrıs da bu projeyi gerçekten istediğini ortaya koymak zorunda" diye konuştu. Bu projeden en büyük fayda sağlayacak tarafın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olacağına dikkat çeken Miçotakis, "Çünkü, (Güney) Kıbrıs, enerji tedariki açısından izole durumda" dedi. Miçotakis, Yunanistan için öncelik arz eden projelerin ise Mısır ile planlanan hat gibi diğer enterkonektörler olduğunu sözlerine ekledi. Miçotakis, "Yakında ne istediklerini daha net göreceğimizi tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje, Kıbrıs Rum yönetimi içinde fikir ayrılıklarına neden olmuş ve Rum yönetiminin bir kısmı projeyi stratejik bir gereklilik olarak görürken, bazı yetkililer de projenin yüksek bir ekonomik risk teşkil ettiği görüşünü savunmuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Maliye Bakanı Makis Keravnos da Ağustos ayı sonunda yaptığı açıklamada projenin sürdürülebilir olmadığını açıklamıştı. Keravnos, "Önümüzde bağımsız ve saygın kurumlardan gelen iki ayrı çalışma var. Her ikisi de bu projenin mevcut şartlar altında sürdürülebilir olmadığını ortaya koyuyor" demişti.
Avrupa basınına konuşan Kıbrıslı Rum parlamenter Costas Mavrides ise Atina’nın Türkiye’nin tepkisinden çekindiği ve uzun dönemde projeyi sürdürüp sürdürmeyeceğinin kesin olmadığını ifade ederek, "Atina, bu projenin belirli bir takvimde uygulanacağına ilişkin garanti vermek zorunda" şeklinde konuştu.
Girit üzerinden Yunanistan’ın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ve nihayetinde İsrail’in güç şebekelerinin birbirine bağlanmasını öngören projenin 2,4 milyar Euro’ya mal olması ve 2030 yılında tamamlanması öngörülüyordu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail, Lübnan’ın doğusuna 8 hava saldırısı düzenledi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Schengen vizesinde yeni dönem: Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına büyük kolaylık
ETİKETLER
#Türkiye
#ab
#yunanistan
#enerji
#Kıbrıs
#Denizaltı Hatı
#İtirazlar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.