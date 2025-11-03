Beşiktaş Fenerbahçe istatistikler, puan durumları! Toplam şut, topla oynama verileri

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen dev derbiye sahne aldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe büyük bir geri dönüş gerçekleştirerek mücadeleyi 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar tarafından Beşiktaş - Fenerbahçe istatistikleri, puan durumları, toplam şut, topla oynama ve pas verileri araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TOPLA OYNAMA, TOPLAM ŞUT

Derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kalesine 3'ü isabetli olmak üzere 8 şut çekti. Fenerbahçe ise 11'i isabetli olmak üzere toplam 22 şut attı. Beşiktaş karşılaşmada yüzde 33 topla oynama yüzdesi elde ederken, Fenerbahçe ise yüzde 67 topla oynamayla üstün gelen taraf oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş, 7 faul yaparken, Fenerbahçe ise 17 faul yaptı. Siyah-beyazlılar mücadelede sadece 1 kere korner kullanırken, Fenerbahçe 6 korner atışı gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ta karşılaşmada golleri 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu kaydetti. Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın 26. dakikasında Orkun Kökçü kırmızı kart görürken, Emirhan topçu ise 90+1'de sarı kart gördü.

Fenerbahçe ise mücadelede 5 sarı kart gördü. Nelson Semedo, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran ve İsmail Yüksek sarı kart gören futbolcular oldu.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Beşiktaş bu sezon oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar ligde 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ise bu sezon lige namağlup olarak devam ediyor. Sarı-lacivertliler 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde galibiyet alarak 2. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler Galatasaray ile olan puan farkını ise 4'e düşürdü.

Süper Lig'de puan durumu ise şöyle: