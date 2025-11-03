Kasım ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış tavan rakamı

Kategoriler
Ekim ayı kira zam oranı TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belirlendi. 2025 Ekim ayı konut ve işyeri kirasına azami yapılacak kira artışı oranı 37.15 oldu.
GÜNCEL KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU
Kira zam oranı TÜFE hesaplaması 3 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.00 da açıklandı. Böylece 2025 yılı konut ve işyeri kira artışı zamları azami 37.15 olarak netleşti. Geçtiğimiz Eylül ayında ise kira artış oranı yüzde 38.36 olmuştu.
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 2.55 yıllık enflasyon ise 32.87 olarak gerçekleşti.