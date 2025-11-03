Menü Kapat
18°
 Nalan Güler Güven

Yaşlıları gözüne kestirdi! Halk otobüsündeki yolcuları soyup soğana çevirdi

Mersin'de yaşlıları hedef alan yankesici polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hırsızın halk otobüsünde yanına oturduğu yaşlı vatandaşların eşyalarını çaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 09:45

Mersin'de toplu taşımada yaşlı vatandaşları hedef alan yankesici, ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşlıları gözüne kestirdi! Halk otobüsündeki yolcuları soyup soğana çevirdi

YAŞLI VATANDAŞLARI BEZDİRDİ!

Şehir genelinde farklı gün ve güzergâhlarda yaşlı vatandaşların ceplerindeki paraların çalındığı yönündeki ihbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polis, çalışmasında görüntülerini inceleyerek şüpheli şahsın otobüslerde özellikle yaşlıların yanına oturduğunu, mağdurlara sırtını dönerek ceplerindeki paraları fark ettirmeden aldığını ve parayı sırt kısmına özel bölmeli çantasına yerleştirdiğini tespit etti.

Yaşlıları gözüne kestirdi! Halk otobüsündeki yolcuları soyup soğana çevirdi

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan detaylı incelemeler ve saha çalışmalarıyla şüphelinin C.Y. olduğu belirlendi. Aynı yöntemle yeniden yankesicilik yapmaya çalışan C.Y.'yi takibe alan polis, şahsı otobüste suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin çeşitli illerde benzer suçlardan arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

