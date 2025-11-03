Yaşlıları gözüne kestirdi! Halk otobüsündeki yolcuları soyup soğana çevirdi

Mersin'de toplu taşımada yaşlı vatandaşları hedef alan yankesici, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞLI VATANDAŞLARI BEZDİRDİ!

Şehir genelinde farklı gün ve güzergâhlarda yaşlı vatandaşların ceplerindeki paraların çalındığı yönündeki ihbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polis, çalışmasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli şahsın otobüslerde özellikle yaşlıların yanına oturduğunu, mağdurlara sırtını dönerek ceplerindeki paraları fark ettirmeden aldığını ve parayı sırt kısmına özel bölmeli çantasına yerleştirdiğini tespit etti.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan detaylı incelemeler ve saha çalışmalarıyla şüphelinin C.Y. olduğu belirlendi. Aynı yöntemle yeniden yankesicilik yapmaya çalışan C.Y.'yi takibe alan polis, şahsı otobüste suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin çeşitli illerde benzer suçlardan arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.