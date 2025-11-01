Hayvan hırsızlarına film gibi operasyon! Seyir halindeki araçtan büyükbaş çıktı

Artvin’in Borçka ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir vatandaş tanımadığı kişilerin mandırasında çalışan bir şahsı darp ettiğini ve kendisine ait kamyonetle 7 adet büyükbaş hayvanı çalarak kaçtığını ifade etti.

SEYİR HALİNDE TESPİT EDİLDİ

Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbarın ardından olay yerine intikal ederek, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Başlatılan çalışmada gasp edilen kamyonet ve hayvanlar seyir halinde olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından seyir halindeki kamyonet durdurularak, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 4 şüpheli şahıs, alıkonulan mandıra çalışanı ve 7 adet büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından "Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama ve Tehdit" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ele geçirilen 7 büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.