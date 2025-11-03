AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul'u terk ediyor: Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava raporuna göre; ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de(AKOM) haftalık hava tahmin raporunda pastırma sıcaklarının salı günü (yarın) kenti terk edeceğini bildirdi.

İstanbul'da çarşamba günü itibari ile kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenmesi beklenen rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da hissedilir derece düşeceği aktarıldı.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU