Gündem
Doğayla en iyi bağ kuran ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkatlerden kaçmadı

Uluslararası bir araştırma, doğayla en fazla bağlantı kuran ülkeleri sıraladı. Sosyal ve ekonomik koşulların dışında maneviyat ve kültürel değerlerin öne çıkarıldığı araştırmada Türkiye'nin sıralaması oldukça dikkat çekti.

Doğayla en iyi bağ kuran ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkatlerden kaçmadı
Uluslararası bir araştırmada, 61 ülkeden 56 binden fazla kişinin katıldığı bir araştırmaya imza attı. İnsanların “doğayla bağlantı hissi” ölçülerek ülkeler arasındaki farklılıklar ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Sosyal ve ekonomik koşulların dışında maneviyat ve kültürel değerlerin insanların doğayla ilişkisini nasıl şekillendirdiğine odaklanıldığı araştırmada; sosyoekonomik koşullar, biyolojik çeşitlilik, maneviyat ve teknolojiye yönelik tutumlar, insanların doğayla kurduğu bağla yakından ilişkili olduğu gözlemlendi.

Doğayla en iyi bağ kuran ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkatlerden kaçmadı

DOĞAYLA EN GÜÇLÜ BAĞ KURANLAR NEPALLİLER

Yüksek şehirleşme oranı, iş yapma kolaylığı ve teknolojik yoğunluk gibi faktörlerin bu bağı zayıflattığı belirtilen araştırmada, doğayla en güçlü bağı kuranlar Nepalliler oldu. ’i İran, Güney Afrika, Bangladeş ve Nijerya gibi ülkeler izledi.

Doğayla en iyi bağ kuran ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkatlerden kaçmadı

Listenin sonundaysa Hollanda, Kanada, Almanya, İsrail, Japonya ve İspanya yer aldı. Türkiye listede 22’nci sırada bulunurken, İngiltere 55’inci sırada yer aldı.

Doğayla en iyi bağ kuran ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkatlerden kaçmadı

ÜLKELER İÇİN ÖNEMLİ FAYDA SAĞLIYOR...

Araştırmacılar, eğitim, sağlık ve sanat da dahil olmak üzere hayatın her alanında insanların doğayla duyusal, ruhsal ve duygusal etkileşimini artıracak politikaların, ülkeler için önemli faydalar sağlayabileceği sonucuna vardı.

