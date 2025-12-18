İYİ Parti'de deprem! İstifalarını yönetime bildirdiler

İYİ Parti'de istifalar son bulmuyor... 30 Kasım'da İYİ Parti Adana İl Başkanlığı 4. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığını Batur Eroğlu kazanmasının ardından bazı partililer seçimi protesto etti.

Protestoların ardından Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Akar, Yumurtalık İlçe Başkanı Saltuk Buğra Tülü, Feke İlçe Başkanı Mustafa Avcı, Tufanbeyli İlçe Başkanı Fevzi Çapanoğlu ve Karaisalı İlçe Başkanı Babacan Öveç, yönetimleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"TARAFSIZLIK İLKESİ AĞIR BİÇİMDE İHLAL EDİLDİ"

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda ortak bildiriyi okuyan Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Akar, "İYİ Parti Adana İl Başkanlığı seçimlerinde yaşananlar, partimizin demokratik değerleriyle ve siyasi etiğiyle uzlaşmayan ciddi sorunlara işaret ettiği için bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Tarafsız kalması gereken bir milletvekilinin seçim sürecine doğrudan müdahil olması, teşkilat iradesine gölge düşürmüş ve seçimlerin adil seyrini bozmuştur. Bu müdahale sadece sonucu etkilememiş, teşkilat mensupları üzerinde açık bir baskı oluşturmuş, parti içi tarafsızlık ilkesini ağır biçimde ihlal etmiştir" diye konuştu.

"İSTİFA ETTİĞİMİZ TEK MAKAM YÖNETİM GÖREVİMİZDİR"

Akar açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Üyelik ve delegelik haklarımızın dokunulmazlığı çerçevesinde bu haklarımızdan asla vazgeçmediğimizi özellikle vurguluyorum. Ben partimin üyesiyim, delegesiyim ve kalmaya da devam ediyorum. İstifa ettiğimiz tek makam, yalnızca ilçe başkanlığı yönetim kurulu üyelerimle birlikte yönetim görevimizdir."