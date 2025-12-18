Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

NASA yeni başkanını belirledi

ABD Senatosu, milyarder astronot Jared Isaacman'ın NASA yöneticiliğini onaylayarak uzay ajansının liderliğini Elon Musk'a yakın isme teslim etti.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.12.2025
14:05
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
14:05

ABD Senatosu, milyarder özel astronot Jared Isaacman'ın 'ın NASA yöneticisi olmasını onayladı. Mars görevlerinin savunucusu olan ve CEO'su Elon Musk'ın da yakın bir müttefiki olarak bilinen Isaacman, uzay ajansının dümenine geçmiş oldu.

Trump'ın aday gösterdiği, ardından geri çektiği ve yıl içinde tekrar aynı görev için ismini bildirdiği Isaacman'ın oylaması 67-30 oyla kabul edildi. Oylama, milyarder ismin senatörlere 'nın 'i Ay yarışında geride bırakmak için tempoyu artırması gerektiğini söylemesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

NASA yeni başkanını belirledi

"ÇİN'İ GERİDE BIRAKMALIYIZ"

NASA'nın yeni lideri, göreve gelmeden hemen önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin uzay yarışındaki konumuna dikkat çekmişti. Isaacman, özellikle önümüzdeki on yıl içinde Çin'e karşı Ay'a dönüş yarışının kazanılması gerektiğini vurguluyor.

Vekaleten NASA başkanlığını yürüten ve aynı zamanda ABD Ulaştırma Bakanlığı'na liderlik eden Sean Duffy, X platformu üzerinden Isaacman'ı tebrik etti. Duffy paylaşımında, Jared Isaacman'ı tebrik ettiğini bildirdi.

ETİKETLER
#çin
#donald trump
#nasa
#marsilya
#spacex
#Jared Isaacman
#Uzay Yarışı
#Teknoloji
