NASA yeni başkanını belirledi

ABD Senatosu, milyarder özel astronot Jared Isaacman'ın Donald Trump'ın NASA yöneticisi olmasını onayladı. Mars görevlerinin savunucusu olan ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da yakın bir müttefiki olarak bilinen Isaacman, uzay ajansının dümenine geçmiş oldu.

Trump'ın aday gösterdiği, ardından geri çektiği ve yıl içinde tekrar aynı görev için ismini bildirdiği Isaacman'ın oylaması 67-30 oyla kabul edildi. Oylama, milyarder ismin senatörlere NASA'nın Çin'i Ay yarışında geride bırakmak için tempoyu artırması gerektiğini söylemesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

"ÇİN'İ GERİDE BIRAKMALIYIZ"

NASA'nın yeni lideri, göreve gelmeden hemen önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin uzay yarışındaki konumuna dikkat çekmişti. Isaacman, özellikle önümüzdeki on yıl içinde Çin'e karşı Ay'a dönüş yarışının kazanılması gerektiğini vurguluyor.

Vekaleten NASA başkanlığını yürüten ve aynı zamanda ABD Ulaştırma Bakanlığı'na liderlik eden Sean Duffy, X platformu üzerinden Isaacman'ı tebrik etti. Duffy paylaşımında, Jared Isaacman'ı tebrik ettiğini bildirdi.