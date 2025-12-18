Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Arkadaşları göz göre göre ölüme terk etti! Araçtan cansız bedeni çıkarıldı

Edirne’de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Otomobildeki sürücünün başka bir araçtaki arkadaşları kazayı bildiril olay yerinden kaçtı. Genç sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarılırken ekipler, arkadaşlarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 13:37

'de 18 yaşındaki İsa Özer’in kullandığı otomobil, yoğun nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Arkadaşları göz göre göre ölüme terk etti! Araçtan cansız bedeni çıkarıldı

O sırada başka bir otomobilde bulunan İsa’nın arkadaşları kazayı görünce köy halkına kaza olduğunu söyleyip olay yerinden hızla uzaklaştı.

Arkadaşları göz göre göre ölüme terk etti! Araçtan cansız bedeni çıkarıldı

CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Köy halkının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ve itfaiye ekipleri botla sulama kanalına girip İsa Özer’in cansız bedenini araçtan çıkardı.

Arkadaşları göz göre göre ölüme terk etti! Araçtan cansız bedeni çıkarıldı

Özer’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. olay yerinden kaçan arkadaşların tespiti ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Genç avukatın feci şekilde can verdiği kaza kamerada!
Kapıcı dairesine giren ekipler şoke oldu! O anlar kamerada
Yunanistan savaş pozisyonu alıyor! Tarihi duyurup 'hazırlanıyoruz' mesajı verdiler
ETİKETLER
#afad
#trafik kazası
#edirne
#ölüm
#jandarma
#çarpışma
#sulama kanalı
#kazaya karışan araç
#sis
#Kazayla Ilgili Haber
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.