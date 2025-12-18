Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları saat kaçta bitiyor? 2025 TOKİ başvurularında son tarih

TOKİ başvuruları saat kaçta bitiyor merak edilirken başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı sosyal konut projesinde 10 Kasım'da başlayan süreç, 19 Aralık'ta sona erecek. Başvuru işlemlerini son güne bırakanlar ise saat kaça kadar başvuru yapılabileceğini araştırdı.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları saat kaçta bitiyor? 2025 TOKİ başvurularında son tarih
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 14:08

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin başvuru yaptığı 500 bin projesinde süreç devam ederken yarın son başvuru tarihi olacak. e Devlet üzerinden yapılan başvurular yarın itibarıyla sona eriyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesinde başvurular 10 Kasım'da başlamıştı. 500 bin sosyal konut için başvurular, üzerinden bugün saat 23.59'da, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise yarın saat 17.00'de sona erecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları saat kaçta bitiyor? 2025 TOKİ başvurularında son tarih

TOKİ BAŞVURU SON TARİH 2025

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular bu gece sona eriyor. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları saat kaçta bitiyor? 2025 TOKİ başvurularında son tarih

TOKİ TAKSİTLER NASIL OLACAK?

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları saat kaçta bitiyor? 2025 TOKİ başvurularında son tarih

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

500 bin sosyal konut için yarın son gün! TOKİ başvurusu yapacaklar dikkat!
