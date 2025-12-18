Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Asgari ücret toplantısı 2025: Görüşme bitti mi? Asgari ücret toplantısında son durum ne oldu?

Asgari ücret toplantısının ilki 12 Aralık, ikincisi 18 Aralık tarihinde gerçekleşiyor. 14.00 itibarıyla başlayan asgari ücret görüşmesi sonrasında 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı belli olacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren zam oranı için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca çalışan, 2026 asgari ücret zammı belli oldu mu araştırmasına başladı.

Asgari ücret toplantısı 2025: Görüşme bitti mi? Asgari ücret toplantısında son durum ne oldu?
Milyonların yakından takip ettiği toplantısında süreç devam ederken bugün ikinci toplantı gerçekleşiyor. 14.00'te başlayan toplantı sonrasında 2026 asgari ücret zammında süreç ilerleyecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ SON DAKİKA?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısında 14.00 itibarıyla başladı. Görüşme henüz sona ermezken, konuşma devam ediyor. Milyonları ilgilendiren toplantı henüz bitmedi.

Asgari ücret toplantısı 2025: Görüşme bitti mi? Asgari ücret toplantısında son durum ne oldu?

ASGARİ ÜCRET 2026 TOPLANTISINDA SON DURUM

Asgari ücret görüşmelerinin ikincisi bugün gerçekleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren toplantıdan henüz sonuç çıkmadı. Kısa süre içerisinde sona erecek olan toplantının ardından üçüncü toplantı tarihi duyurulacak.

Asgari ücret toplantısı 2025: Görüşme bitti mi? Asgari ücret toplantısında son durum ne oldu?

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ NE OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapıyor. Milyonlarca vatandaş ise toplantıdan çıkacak olan kararı bekliyor. Asgari ücret zam oranı genelde 4-5 toplantı sonrasında netleşirken ikinci görüşmeden net bir karar çıkmaması bekleniyor.

ETİKETLER
#asgari ücret
#asgari ücret zammı
#Toplantisı
#Asgari Ücret Görüşmeleri
#2026 Asgari Ücret
#Aktüel
