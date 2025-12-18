Asgari ücret toplantısı 2025: Görüşme bitti mi? Asgari ücret toplantısında son durum ne oldu?

Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret toplantısında süreç devam ederken bugün ikinci toplantı gerçekleşiyor. 14.00'te başlayan toplantı sonrasında 2026 asgari ücret zammında süreç ilerleyecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ SON DAKİKA?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısında 14.00 itibarıyla başladı. Görüşme henüz sona ermezken, konuşma devam ediyor. Milyonları ilgilendiren toplantı henüz bitmedi.

ASGARİ ÜCRET 2026 TOPLANTISINDA SON DURUM

Asgari ücret görüşmelerinin ikincisi bugün gerçekleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren toplantıdan henüz sonuç çıkmadı. Kısa süre içerisinde sona erecek olan toplantının ardından üçüncü toplantı tarihi duyurulacak.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ NE OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapıyor. Milyonlarca vatandaş ise toplantıdan çıkacak olan kararı bekliyor. Asgari ücret zam oranı genelde 4-5 toplantı sonrasında netleşirken ikinci görüşmeden net bir karar çıkmaması bekleniyor.