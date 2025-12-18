Menü Kapat
12°
 Berkay Alptekin

Hastalarına elleriyle zehir içirip öldürüyordu! Eski anestezi uzmanının cezası belli oldu

Fransa'nın Besançon şehrindeki bir hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan Frederic Pechier'ın hastalarını zehirlediği tespit edilmişti. Pechier'ın 30 hastayı zehirlemek ve 12'sinin ölümüne yol açmakla suçlandığı davada karar çıktı.

Hastalarına elleriyle zehir içirip öldürüyordu! Eski anestezi uzmanının cezası belli oldu
'nın doğusunda yer alan Besançon şehrindeki bir hastanede hastalarını zehirlediği tespit edilen eski anestezi uzmanının cezası belli oldu.

Kentteki Doubs Ceza Mahkemesi 30 hastasını zehirlemek ve bu hastalardan 12’sinin ölümüne yol açmakla suçlanan Frederic Pechier isimli eski anestezi uzmanı hakkında kararını açıkladı.

30 vakada da suçlu bulduğu uzmanı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Eski uzman Pechier hakkında ilk kez 2017 yılında hastaları zehirlediği şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Eski anestezi uzmanı Pechier 2008-2017 yıllarında görev yaptığı iki farklı klinikte yaşları 4 ila 89 arasında değişen 30 hastayı zehirlemek ve bunlardan 12’sinin ölümüne yol açmakla suçlanmıştı.

Pechier’in hastaların ilaçlarına kalplerinin aniden durmasına yol açacak tıbbi sıvılar karıştırdığı ileri sürülmüştü.

Eski anestezi uzmanı 10 gün içinde mahkemenin kararına karşı temyiz yoluna gidebilir.

