Dünya
Nöbetlerinde rahat etmek için hastaları öldüren hemşirenin cezası kesildi

Almanya'da 2023 yılının Aralık ayı ile 2024 yılının Mayıs ayı arasında görev yaptığı sürede gece nöbetlerinde rahat etmek için hastaları öldüren hemşirenin cezası belli oldu.

Nöbetlerinde rahat etmek için hastaları öldüren hemşirenin cezası kesildi
'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Würselen'de hastanede görev yaptığı sırada gece nöbetlerinde rahat edebilmek için hastaları öldüren hemşire hakkındaki davada karar verildi.

HASTALARA SAKİNLEŞTİRİCİ VERDİ

Aachen Bölge Mahkemesi, 44 yaşındaki erkek hemşireyi 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkemeye göre hemşire, palyatif bakım bölümünde tedavi gören hastalarına rızaları olmadan ve gece vardiyasında mümkün olduğunca az işle meşgul olmak amacıyla ağır ağrı kesicilerle birlikte sakinleştirici verdi.

Nöbetlerinde rahat etmek için hastaları öldüren hemşirenin cezası kesildi

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Son sözü sorulan 44 yaşındaki hemşire ise suçlamaları reddetti. Ancak zanlının geçmiş yıllarda benzer suçlar işlemiş olabileceğini göz önünde bulunduran Aachen Savcılığının ayrı bir soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Mahkemenin müebbet hapis cezası zanlının 15 yıl sonra şartlı tahliyesinin önünü de kapattı.

ALMANYA'DA HEMŞİRE CİNAYETLERİ

Almanya'nın yakın tarihinde bugüne kadar hemşirelerin zanlı olduğu en önemli cinayetler serisi ise Aşağı Saksonya eyaletinde yaşandı. Eski hemşire Niels Högel, 2002-2005 yılları arasında 100 hastasını öldürmekle suçlandığı davada 2019 yılında 85 cinayetten dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme sürecinde 43 olayda suçunu itiraf eden Högel ise hasta yakınlarından özür dilemişti. Högel'in durumu ağır hastalara ilaçlar enjekte edip sonrasında da kurtarma girişiminde bulunarak arkadaşlarının gözünde kahraman gibi görünmeye çalıştığı ifade edilmişti. Bu sırada hastaların çoğunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Högel, 2015'te başka bir davada 2 hastayı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

