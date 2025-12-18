Lvbel C5, evinin kapısına kendi yüzünün yer aldığı bir kapı tokmağı yaptırdı

Danla Biliç'in en yakın arkadaşı Ece Kırtanır ile ilişkisini duyuran Lvbel C5, son olarak ise evinin kapısına kendi yüzünün yer aldığı bir kapı tokmağı yaptırarak gündem oldu.

LVBEL C5, KAPI TOKMAĞINA DAHİ KENDİNİ KOYDU

Geçtiğimiz günlerde yatırımını saat ve otomobile yaptığını belirten rapçi Lvbel C5, evinin kapılarını ilk kez açtı. Lvbel C5'in evinin kapısına kendi yüzünün yer aldığı bir kapı tokmağı yaptırdığı ise sosyal medyada gündem oldu.

LVBEL C5, YENİ AŞK HABERİYLE ÇOK KONUŞULDU

Son dönemde Mustafa Sandal ile kavgayla eleştiri oklarının hedefi olan Lvbel C5, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Lvbel C5'in aylar önce Danla Bilic'in yakın dostu Ece Kırtanır'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Aylardır bir dargın bir barışık olan ikili, ilk kez birlikte paylaşım yaptı. Lvbel C5 ile Ece Kırtanır'ın karesine "Biri duman karası biri saman sarısı", "Uyumlular mı değiller mi çözemedim" gibi yorumlar yapıldı.