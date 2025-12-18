Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Lvbel C5, evinin kapısına kendi yüzünün yer aldığı bir kapı tokmağı yaptırdı

Son dönemde konserlerin yaptığı playback ile çok konuşulan rapçi Lvbel C5, yayınladığı son videoda ise 'pes' dedirtti. Lvbel C5, evinin kapısına kendi yüzünün yer aldığı bir kapı tokmağı yaptırdı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
14:22
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
14:22

'in en yakın arkadaşı Ece Kırtanır ile ilişkisini duyuran Lvbel C5, son olarak ise evinin kapısına kendi yüzünün yer aldığı bir kapı tokmağı yaptırarak gündem oldu.

LVBEL C5, KAPI TOKMAĞINA DAHİ KENDİNİ KOYDU

Geçtiğimiz günlerde yatırımını saat ve otomobile yaptığını belirten rapçi Lvbel C5, evinin kapılarını ilk kez açtı. Lvbel C5'in evinin kapısına kendi yüzünün yer aldığı bir kapı tokmağı yaptırdığı ise sosyal medyada gündem oldu.

Lvbel C5, evinin kapısına kendi yüzünün yer aldığı bir kapı tokmağı yaptırdı

LVBEL C5, YENİ AŞK HABERİYLE ÇOK KONUŞULDU

Son dönemde Mustafa Sandal ile kavgayla eleştiri oklarının hedefi olan Lvbel C5, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Lvbel C5'in aylar önce Danla Bilic'in yakın dostu Ece Kırtanır'la yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Lvbel C5, evinin kapısına kendi yüzünün yer aldığı bir kapı tokmağı yaptırdı

Aylardır bir dargın bir barışık olan ikili, ilk kez birlikte paylaşım yaptı. Lvbel C5 ile Ece Kırtanır'ın karesine "Biri duman karası biri saman sarısı", "Uyumlular mı değiller mi çözemedim" gibi yorumlar yapıldı.

