TGRT Haber
12°
KPSS 4611, 2065, 3224, 7365, 3017 nitelik kodu nedir? Nitelik kodları ve atamaları

KPSS 4611, 2065, 3224, 7365, 3017 nitelik kodu anlamları binlerce kişinin gündeminde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans, 2024-KPSS Ön Lisans ve 2024-KPSS Ortaöğretim) branş bazında sıralamaları güncellendi. KPSS 4611, 2065, 3224, 7365, 3017 nitelik kodu anlamları da araştırıldı.

18.12.2025
18.12.2025
saat ikonu 14:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), (-2025/2) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihleri alınmaya başlandı. Adaylar ise KPSS 3015, 3016, 3017, 3019, 3020, 3021, 2023 nitelik kodu araştırmasına başladı.

KPSS 4611, 2065, 3224, 7365, 3017 NİTELİK KODU NEDİR?

4611 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2065 - Metal Teknolojisi Alanı Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
3224:Raylı Sistemler İşletmeciliği önlisans programından mezun olmak.
3017: Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından mezun olmak
7365 nitelik kodu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sağlık ve uygunluk şartlarını ifade eder.

KPSS 3015, 3016, 3017, 3019, 3020, 3021, 2023 NİTELİK KODU NEDİR?

3015: Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak.

3016: Podoloji önlisans programından mezun olmak.

3017: Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından mezun olmak.

3019: Ebelik önlisans programından mezun olmak.

3020: Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı önlisans programlarından mezun olmak.

3021: Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından mezun olmak.

3023: Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar gibi önlisans programlarından mezun olmak.

KPSS 3396, 3398, 3399, 3403, 3405, 3407, 3408, 3409 NİTELİK KODU

3396: Yeni Medya ve Gazetecilik önlisans programından mezun olma.

3398: Medya ve İletişim veya Sosyal Medya Yöneticiliği önlisans programlarından mezun olma.

3399: Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlarından mezun olma.

3403: Müzik Aletleri Yapım ve Onarımı gibi müzik teknolojileri önlisans programlarından mezun olma.

3405: Anaokulu Öğretmenliği önlisans programından mezun olma.

3407: Bilgi Teknolojileri önlisans programından mezun olma.

3408: Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar önlisans programından mezun olma.

3409: Bilişim ve İletişim Teknolojisi önlisans programından mezun olma.

KPSS 4043, 4023, 4001, 4003, 4005 NİTELİK KODU NEDİR?

4043 İspanyol Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4023 Latin Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4005 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

