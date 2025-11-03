Menü Kapat
18°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Banu İriç

Dünyanın en güzel yürüyüş rotası Türkiye'den seçildi! Likya Yolu nerelerden geçiyor?

Fethiye'den başlayıp Antalya'da biten Likya Yolu dünyaca ünlü Time Out dergisi tarafından en güzel yürüyüş rotası olarak seçildi. "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" listesinde yer alan Likya Yolu tarih ve doğal güzelliği birlikte yaşamak isteyenlerin gözde yerleri arasında bulunuyor.

Dünyanın en güzel yürüyüş rotası Türkiye'den seçildi! Likya Yolu nerelerden geçiyor?
'de ve doğal güzelliğin iç içe geçtiği Likya Yolu dünyanın en güzel rotası olarak gösterildi. İngiltere merkezli ünlü “Time Out” dergisi sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Dünyanın en güzel yürüyüş rotası Türkiye'den seçildi! Likya Yolu nerelerden geçiyor?

540 KİLOMETRELİK UZUNLUĞU VAR

’den başlayıp ’nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, ve tarihle iç içe bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethiye turizmini dört mevsime yaymak ve doğal mirası korumak amacıyla paydaşlarla birlikte çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Dünyanın en güzel yürüyüş rotası Türkiye'den seçildi! Likya Yolu nerelerden geçiyor?

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da Likya Yolu’nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, bu tanınırlığın turizm potansiyelini güçlendireceğini ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Dünyanın en güzel yürüyüş rotası Türkiye'den seçildi! Likya Yolu nerelerden geçiyor?

LİKYA YOLU NERELERDEN GEÇİYOR?

Türkiye’nin en önemli uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olan Likya Yolu, Antalya’dan başlayarak Akdeniz kıyılarını takip ediyor. Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi duraklarıyla antik Likya medeniyetinin izlerini taşıyan parkur, her yıl dünyanın dört bir yanından yürüyüşçüleri ağırlıyor.

Dünyanın en güzel yürüyüş rotası Türkiye'den seçildi! Likya Yolu nerelerden geçiyor?

LİKYA YOLUNDA NE ZAMAN YÜRÜNÜR?


Uzmanlar, yürüyüş için en uygun dönemin Eylül-Kasım ayları olduğunu belirtirken, Sonbahar döneminde gerçekleştirilen yürüyüşlerin hem iklim şartları açısından avantaj sağladığını hem de bölgedeki sürdürülebilir turizmi desteklediğini ifade etti.

