Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Canan Karatay Yer Altı Tuz Şehri'nde: Şifalarını ve önlediği hastalıkları anlattı!

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenlendi. Canan Karatay, Çankırı kristal kaya tuzunun içeriğinden, önlediği hastalıklardan ve şifalarından bahsetti...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Canan Karatay Yer Altı Tuz Şehri'nde: Şifalarını ve önlediği hastalıkları anlattı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 21:21

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde, tarafından "Kaya Tuzundan Gelen " konulu konferans gerçekleştirildi. Yer Altı Tuz Şehri'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen yaptı.

Ardından, Özel Çankırı Karatekin Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Doktor Tuba Öztürk Haliloğlu, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi önderliğinde Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde yaklaşık bir yıl önce "Daha Güçlü Bir Nefes" başlıklı, ve KOAH hastalıkları tedavisine başladıklarını söyledi.

Canan Karatay Yer Altı Tuz Şehri'nde: Şifalarını ve önlediği hastalıkları anlattı!

O günden bugüne yurt içinden ve yurt dışından pek çok hastayı Çankırı'da ağırladıklarını anımsatan Haliloğlu, "Hastaları tedavi ettik, uğurladık, bilimsel bir çalışma yaptık ve bunu yayına hazır hale getirdik ve yayımlanmak üzere sonuçlar daha önce başka yerlerde de yapıldığı gibi yüz güldürücü, ortalama yüzde 40, yüzde 80, ortalama yüzde 60 bir iyileşme sağladığımızı söyleyebiliriz." dedi.

"KARATAY SÖZÜ" İSİMLİ KİTABI HEDİYE EDİLDİ

Konferans vermek üzere sahneye çıkan Canan Karatay, Çankırı kristal kaya tuzunun içeriğinden, önlediği hastalıklardan ve şifalarından bahsetti. Karatay, tuzla ilgili kendi araştırmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Konferansın sonunda katılımcılarla soru-cevap etkinliği yapıldı ve Karatay'a hediye takdim edildi. Program sonunda katılımcılara Canan Karatay'ın "Karatay Sözü" isimli kitabı hediye edildi. Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Canan Karatay, kristal kaya tuzunun öneminden bahsetti.

Canan Karatay Yer Altı Tuz Şehri'nde: Şifalarını ve önlediği hastalıkları anlattı!

Çankırı'da çok muazzam bir tesis olduğunu ve herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini dile getiren Karatay, "Tesisler çok güzel, oteller de çok güzel, otelde kalıp buralara gelip gezebilirler. Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın yaptığı bu tesis muazzam bir tesis. Hakikaten bu kadar güzellikte hiçbir yer görmedim." ifadesini kullandı.

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, protokol üyeleri, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hem kilo vereyim hem sağlıklı kalayım diyenler dikkat! İşte o 7 ürün
ETİKETLER
#astım
#canan karatay
#şifa
#Kaya Tuz
#Çankırı Yer Altı Tuz Şehri
#Koah
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.