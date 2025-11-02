Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
Editor
 Nalan Güler Güven

Hem kilo vereyim hem sağlıklı kalayım diyenler dikkat! İşte o 7 ürün

Kış aylarında kilo almak istemeyen ve hastalıklardan korunmak isteyenlere uzmanlardan kritik 7 öneri geldi. Ayrıca uzmanlar bu soğuk günlerde beslenmeye bir kez daha dikkat çekti.

Hem kilo vereyim hem sağlıklı kalayım diyenler dikkat! İşte o 7 ürün
Kışın kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve gecelerin uzaması sebebiyle fiziksel aktivitenin azaldığını belirten uzmanlar, bu duruma yağlı ve şekerli besin tercihleri de eklenince pek çok kişi kışın kilo alındığına dikkat çekti.

Hem kilo vereyim hem sağlıklı kalayım diyenler dikkat! İşte o 7 ürün

"EV YAPIMI SALÇA, TUŞU, TARHANA TAM BİR ŞİDA YUVASI"

Kışın tüketimi artan ev yapımı geleneksel gıdalar da tam bir şifa deposu olduğunun ise unutulmaması gerektiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, yapay koruyucu ve katkı maddesi içermeyen ev yapımı salça, turşu, tarhanaya öğünlerde mutlaka yer verilmesi gerektiğini söyledi. Kış aylarında azalan hava sıcaklığı sebebiyle vücut ısısının korunması için yeterli sıvı almak çok önemli olduğunu ifade eden Güngör, "Günde en az 2-2.5 litre su içilmeli. Ayrıca sıvı alımının karşılanmasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı gibi bitki çayları da tercih edilmeli. Kış aylarında yüksek yağlı besin tüketiminden kaçınılmalı, margarin yerine sağlıklı yağ asitleri içeren zeytinyağı, uygun miktarda tereyağı, yağlı tohumlar, kuruyemişler uygun ve yeterli porsiyonda tüketilmelidir. Kışın artan soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı A, C, D ve E vitamininden zengin beslenmenin bağışıklık sistemine katkısı oldukça fazladır. Mevsimine uygun, günde en az 2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze tüketilmesi önerilmektedir. Bu aylarda havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, pırasa, maydanoz gibi sebzelerin; portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tercih edilmesi önerilmektedir" dedi.

Hem kilo vereyim hem sağlıklı kalayım diyenler dikkat! İşte o 7 ürün

GÜNEŞ YOKSA BALIK VAR

Kemik ve diş sağlığı açısından önemli olan D vitamininin güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamin olduğunu belirten Güngör, "Ancak kış aylarında mahrum kalınan güneş ışınları, vücudun D vitamini ihtiyacının karşılanamamasına sebep olmaktadır. D vitamini besinlerden aktif olarak karşılanamıyor olsa da balık; D vitamini ile beyin fonksiyonlarının gelişimi için gerekli çoklu doymamış yağ asitleri (omega 3), kalsiyum, fosfor, selenyum, iyot mineralleri ve E vitamini içerir. Bu sebeple kış aylarında haftada 2-3 kez balık tüketilmelidir. Bu mevsimde basit karbonhidrat içeren şekerli besinlere ve tatlılara yönelimin arttığı görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü önerisine göre günlük şeker alımı, toplam enerji alımının en fazla yüzde 10'u kadar olmalıdır. Sağlıklı yaşam biçiminde basit şekerler yerine kompleks karbonhidratlardan olan tam buğday ekmek, bulgur gibi tahıllar, kurubaklagiller, meyveler ve şekeri azaltılmış sütlü ya da meyveli tatlılar tercih edilmelidir. E vitamini kaynakları olan kurubaklagiller ve kuruyemişler de kış beslenmesinin içinde, yeterli ve dengeli biçimde mutlaka yer almalıdır. Haftada 2-3 kez nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya gibi kurubaklagiller, günde 20-30 gram kadar ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler tüketilmelidir" şeklinde konuştu.

İŞTE MUTLAKA TÜKETİLMESİ GEREKN 7 GIDA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, kısaca ev yapımı tarhana ve turşu, bitki çayları, sağlıklı yağ tüketimi, 2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze, balık tüketimi, şekerin sınırlandırılması ve kurubaklagil tüketimine dikkat edilmesini gerektiğini söyledi.

