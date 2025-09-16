Yanlış görmediniz! İşte kilo vermeyi sağlayan tatlılar: Protein ve lif zengini

Bazı tatlıların kiloyu dengede tuttuğu hatta kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. Diyet yapanların veya profesyonel sporcuların menülerinde sık sık bulunan tatlıların tarifleri birçok kaynakta mevcut. İşte kilo vermeye yardım eden tatlılar...
Türkiye’de veya farklı kültürlerde tatlı yemek fazla şeker ve kalori sebebiyle kilo almaya neden oluyor. Ancak öyle tatlılar var ki kiloyu dengede tutabiliyor. Gecenin sonunda lezzetli bir tatlı yemek, beslenme hedeflerinizden ödün vermeniz anlamına gelmez. Bu tatlı atıştırmalıkların her biri porsiyon başına en fazla 225 kalori içerir ve porsiyon başına en az 7 gram protein ve/veya 3 gram lif içerir. Kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak lezzetli bir tatlı için sade ve kolay tarihler çeşitli kaynaklarda mevcut. Eatingwell’deki detaylara göre işte kiloyu dengede tutabilecek, kilo vermeye yardımcı olabilecek tatlılar...
Süt ve laktoz içermeyen bu krema, lezzetli bir tatlı hazırlamak için sadece dört basit malzeme kullanıyor. Çikolata-çilek kombinasyonu, ilave şeker içermeyen bir tatlı için olgun muzla mükemmel bir denge oluşturuyor. Üzerine serpilen deniz tuzu lezzeti bir üst seviyeye taşıyor, ancak tuzsuz hali bile lezzetli.
Bu tatlının püf noktası, muzları kabuğun tabanını oluşturacak şekilde dondurmak. Biz fıstık ezmesi kullanılıyor ancak siz de en sevdiğiniz fıstık ezmesini kullanarak aynı derecede lezzetli bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Çikolata katmanını ekler eklemez doğranmış fıstıkları hazır bulundurun; her şey donmuş olduğu için çabuk sertleşiyor. Fıstıkların kabuğa yapışmasını sağlamak için hafifçe bastırın.
Kahvenizin yanında atıştırmalık veya tatlı olarak tüketebileceğiniz bu nefis havuçlu yulaf ezmeli kekleri lezzetinize lezzet katabilir.
Çikolatalı protein tozu, bu lezzetli proteinli dondurmaya kalıcılık katıyor. Akçaağaç şurubu hafif bir tatlılık katarken, fıstık ezmesi tozu lezzetli bir tatlı için fındıksı bir tat sağlıyor. Kakao çekirdeği ve ezilmiş fıstık gibi soslar ise doyurucu bir çıtırlık sağlıyor.
Bu doyurucu tatlı patates ekmeği, kahvaltıda bir fincan kahve veya çayla mükemmel uyum sağlar veya hafif bir tatlı için bir kaşık akçaağaç dondurması veya şekerli krema ile servis edilir. Tatlı patatesi mikrodalgada fazla pişirmemeye dikkat edin; kuru bir tatlı patates ekmeğin daha az nemli olmasına neden olur.
Güzel krema, diyet kısıtlamalarından bağımsız olarak herkese uygundur. Süt ve laktoz içermeyen, şeker ilavesiz bu versiyon, mutfak robotunuzun bıçakları kadar hızlı pişer. Yaban mersini ile parlak ve muz ile kremamsı bir tada sahip olan bu tatlı, bol lifli, basit ve kolay bir tatlıdır.
Bu ters karamelli muhallebi tatlısı, Meksika tatlı menülerinde sıklıkla bulunur. Bu tarifin kalorisi ve yağı düşüktür.
Elmalı turtaya bu sağlıklı yorumda, yumurta rulosu ambalajları turta kabuğu yerine geçiyor ve kalorilerden ve hamur açma zahmetinden tasarruf etmenizi sağlıyor. Granny Smith elmaların kullanılması seviliyor çünkü şekillerini koruyorlar ve tatlı iç harca ekşi bir denge sağlıyorlar. Bu çıtır çıtır lezzetleri kremaya batırmayı deneyin.
Bu kremalı çilek-mango dondurması, lezzetli ve sağlıklı bir dondurma alternatifi. Tamamen meyveli, süt ürünü içermeyen, vegan ve ilave şeker içermeyen bu üç malzemeli tatlı, hazırlaması çok hızlı ve kolay. Yazın en sıcak günlerinde atıştırmalık veya hafif bir tatlı olarak veya canınız ne zaman ferahlasa servis edebilirsiniz.