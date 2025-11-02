ABD'nin kamu borcu 38 trilyon doları aştı: Dünya liderliğimizi kaybedebiliriz

ABD’nin toplam kamu borcu rekor tazeledi. ABD'nin 2 Ağustos tarihinde ulaştığı rekor seviye olan 37 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcu, 82 gün içerisinde 1 trilyon dolar daha arttı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, toplam borç 22 Ekim itibarıyla 38 trilyon dolar seviyesini aştı.

Mali politikalar üzerinde çalışan düşünce kuruluşu Peter G. Peterson Vakfı, bu meblağın ABD’de kişi başına 111 bin dolar borç manasına geldiğini duyurdu. Düşünce kuruluşu ayrıca, ABD’nin dış borç miktarının Çin, Hindistan, Japonya, Almanya ve İngiltere’nin ekonomilerinin tamamının gayrisafi yurtiçi hasılalarının toplam değerine eşit olduğuna dikkat çekti.

"AB'NİN TÜM EKONOMİK ÜRETİMİNİN 2 KATI"

Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı Jodey Arrington, kamu borcunu "ABD’nin sıradaki büyük savaşı" olarak nitelendirdi. Cumhuriyetçi siyasetçi, "ABD şu anda 38 trilyon dolar borçlu. Bunu somutlaştırmak gerekirse, bu miktar Avrupa Birliği’nin tüm ekonomik üretiminin iki katı, İngiltere’nin yıllık bütçesinin 20 katı ve 18 yaş altındaki her genç Amerikalı için 500 bin dolarlık ezici bir yük manasına geliyor" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ KAYBEDERİZ"

Arrington, "Kamu borcu, ABD’nin sıradaki büyük savaşıdır. Eğer bu savaşı kaybedersek, ABD’nin dünya liderliğini ve çocuklarımızın geleceğini kaybederiz. Ancak ulusal cesaretimizi toplayıp sorumlu bir şekilde müdahale edebilirsek ABD, 21. asra liderlik edecektir" ifadelerini kullandı.

BORÇ 2047 YILINA KADAR GSYİH'NİN YÜZDE 200'ÜNE ULAŞABİLİR

Partiler üstü bir kurum olan Kongre Bütçe Ofisi (CBO) ise, ABD’nin borcunun 2047 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 200’üne ulaşabileceğine dikkat çekti. Ekonomistler, bugün itibarıyla 38,1 trilyon doları aşan ve her saniye yüzlerce dolar artan kamu borcunun, borçlanmanın hızlanmasıyla birlikte önümüzdeki birkaç ay içerisinde 39 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.

MOODY'S ABD'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, mayıs ayında ABD’nin kredi notunu AAA seviyesinden AA1’e düşürmüş ve bu karara gerekçe olarak ABD yönetimlerinin büyük yıllık bütçe açıkları ve artan faiz maliyetlerine ilişkin olumsuz eğilimi tersine çevirmedeki başarısızlığını göstermişti. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin 38 trilyon doları aşan toplam borcu, sadece meblağın büyüklüğü açısından değil, bu borcun faiz ödemeleri açısından da büyük bir sorun oluşturuyor.

ABD hükümeti, eylül ayı itibarıyla bu borç için 1,21 trilyon dolar harcadı. Bu meblağ, 2025 mali yılı toplam federal harcamaların yüzde 17’sine denk geliyor. Üstelik bu faiz oranı zamanla artmaya devam ediyor. 2021’de ABD hükümetinin ortalama borç geri ödeme faizi yüzde 1,61 iken, şimdi bu oran yüzde 3,36 seviyesinde bulunuyor. Devlet harcamalarının gelirleri aşması nedeniyle sürekli artan kamu borcu, ülkenin yaşlanan nüfusu ile birlikte sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların artması, ABD’nin özellikle 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ardından savunma harcamalarını artırması, 2008 finansal krizi ve Covid-19 pandemisi sonrasındaki yardım paketleri ve uzun vadeli bütçelerin onaylanmaması gibi faktörlerle derinleşen bir kriz haline gelmiş bulunuyor.

Kamu borcunun büyüklüğü, sadece genel olarak hükümet ekonomisini değil, vatandaşları da etkiliyor. Zira bu, konut ve araç kredileri ile kredi kartı faizlerinin artması, yatırımların azalması ile ücretlerdeki artışların sınırlı kalması, mal ve hizmet fiyatlarının tırmanması, enflasyon riski ve hükümetin bazı sosyal programlarda kesintiye gidebileceği manasına geliyor. Bazı ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergileri artırmasıyla yüz milyarlarca dolarlık ek gelir sağlanmasının bütçe açığını kapatma yönünde olumlu bir adım olduğu değerlendirmesinde bulunurken, bazı ekonomistler ise ABD’nin "yavaş yavaş yoksullaştığı" tespitinde bulunuyor.

TRUMP "ALTIN KART" VİZESİ ÖNERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, her geçen gün artan kamu borcunun kapatılması için zengin göçmenlere "Altın Kart" vizesi satılması şeklinde sıra dışı bir çözüm önermişti. Zengin göçmenlere 5 milyon dolar karşılığında "Altın Kart" vizesi verme ve ABD vatandaşlığına gidecek bir süreç sunmayı teklif eden Trump, "1 milyon kart tedarik edilmesi, 5 trilyonluk bir kaynak manasına gelir. 10 milyon satarsanız, bu toplam 50 trilyon eder, ki bizim 35 trilyon dolar borcumuz var. Bu güzel olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin toplam borcu, 2024 yılı Ocak ayında 34 trilyon dolar, 2024 yılı Temmuz ayında 35 trilyon dolar, 2024 yılı Kasım ayında da 36 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştı. Ülkenin kamu borcu 1982 senesinde 1 trilyon dolar eşiğini geçmiş, bundan 26 sene sonra 2008 senesinde ise 10 trilyon dolar seviyesine gelmişti. Kongre Bütçe Ofisi, 2022’de 30 trilyon dolar seviyesine kadar yükselen toplam borcun 2027’de 40 trilyon doları aşacağını öngörüyor.