Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD bu makineyi üretebilirse tüm dengeleri değiştirir

Substrate, X-ışını litografi sistemiyle çip üretiminde yeni bir dönem başlatabilir. Şirket, ASML’nin yıllardır sürdürdüğü EUV hâkimiyetini sarsabilecek düşük maliyetli ve yüksek çözünürlüklü bir teknoloji geliştirdiğini söylüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD bu makineyi üretebilirse tüm dengeleri değiştirir
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 11:17

ABD merkezli girişim Substrate, çip üretiminde kullanılan en ileri teknoloji olan EUV litografi sistemlerine alternatif bir yöntem geliştirdiğini duyurdu. Şirketin yeni X-ışını litografi (XRL) sistemi, geleneksel yöntemlere göre hem daha ucuz hem de daha yüksek performans vadediyor.
Substrate’in geliştirdiği sistem, parçacık hızlandırıcısı tabanlı bir ışık kaynağıyla çalışıyor. Şirket, bu sayede 2 nanometre ve altı çözünürlüklere ulaşabileceğini, hatta ASML’nin mevcut sistemlerinden daha ileri sonuçlar elde edebileceğini iddia ediyor. Ayrıca bu yöntemin 2030’dan önce olgunlaşarak üretim maliyetlerini ciddi ölçüde düşürebileceği belirtiliyor.
Ancak sistemin mevcut üretim altyapısıyla tam uyumlu olmaması, Substrate’in önündeki en büyük engellerden biri. Şirket, tıpkı TSMC gibi, kendi fabrikasını kurup üretim hizmeti sunmayı planlıyor. Yani makine satmayacak, doğrudan üretime girecek.

ÇİP ÜRETİM MALİYETİNİ 10 KATA KADAR DÜŞÜREBİLİR

Gelişmiş çip üretimi giderek pahalı hale geliyor. Örneğin bir ASML NXE:3800E litografi makinesi yaklaşık 235 milyon dolar, High-NA özellikli EXE:5200B modeli ise 380 milyon dolar civarında. Bu da fabrika kurulum maliyetlerini milyarlarca dolara çıkarıyor.
Substrate’e göre 2030’a kadar ileri seviye bir fabrika kurmanın maliyeti 50 milyar doları bulacak. Üstelik bu koşullarda bir silikon plaka üretmek 100.000 dolara kadar çıkabiliyor. Yeni sistem ise bu rakamı 10.000 dolara kadar indirebileceğini öne sürüyor. Eğer bu hedef gerçekleşirse, yarı iletken üretiminde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanabilir.

GÜNEŞ’TEN MİLYARLARCA KAT PARLAK IŞIK

Substrate’in teknolojisi, elektronları neredeyse ışık hızına kadar hızlandırarak yüksek enerjili X-ışınları üretiyor. Bu ışık, şirketin deyimiyle “Güneş’ten milyarlarca kat daha parlak” ve çip üzerindeki desenleri olağanüstü çözünürlükte işleyebilecek güçte.
Bu X-ışınları, mükemmel şekilde parlatılmış optik yüzeylerle yönlendirilerek silikon plakalara aktarılıyor. Şirket, maskesiz doğrudan yazım yöntemi kullanıyor gibi görünüyor. Bu yöntem araştırmalarda pratik olsa da, seri üretim için hâlâ zorlu.
Substrate, şu ana kadar 12 nm kritik boyut ve 13 nm uçtan uca aralık değerlerinde başarılı sonuçlar aldığını açıkladı. Ayrıca 1.6 nm altında hizalama, 0.25 nm boyut düzgünlüğü ve 1 nm’nin altında kenar pürüzlülüğü gibi etkileyici sonuçlar elde ettiğini iddia ediyor.

ZORLUKLAR BÜYÜK AMA HEDEF İDDİALI

Yine de her şey tozpembe değil. Şirketin önünde hâlâ aşması gereken birçok teknik engel var: ışın kararlılığı, X-ışınlarına dayanıklı yeni fotoresist malzemeler, hassas optik yüzeylerin üretimi ve yüksek hacimli üretimde hız–verimlilik dengesi gibi kritik konular çözüm bekliyor.
ASML’nin EUV teknolojisini laboratuvardan üretime taşıması 12 yıl sürmüştü. Bu nedenle Substrate’in de benzer bir zaman çizelgesiyle ilerlemesi olası.
Yine de eğer şirket hedeflerine ulaşabilirse, ASML’nin litografi üstünlüğünü ve TSMC’nin üretim liderliğini sarsabilir. Bu da küresel yarı iletken dengesini yeniden ABD lehine çevirebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tel Abyad'ta elini kıyma makinesine kaptıran 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı
ABD, bir ülkeye daha ölüm makinelerini sattı! Onaylanan satışın maliyeti dudak uçuklattı
ETİKETLER
#X-ışını Litografi
#Çip Üretimi
#Euv Litografi
#Substrate
#Asml
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.