ABD, bir ülkeye daha ölüm makinelerini sattı! Onaylanan satışın maliyeti dudak uçuklattı

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığının Finlandiya’ya 1,07 milyar dolar değerinde “AIM-120D-3” gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzeler ve ilgili ekipmanların satışına onay verdiğini duyurdu.

Satışın Finlandiya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağının altı çizilen açıklamada, ayrıca ülkenin güvenliğini de artıracağı belirtildi.

"TEMEL ASKERİ DENGEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Açıklamada, Finlandiya'nın mevcut AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) envanteri sayesinde yeni satın alınan ekipmanı silahlı kuvvetlerine entegre etmekte herhangi bir zorluk yaşamayacağını ve satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği" belirtildi.

Füzelerin Finlandiya'ya satışını onaylayan ABD Dışişleri Bakanlığı, işlemi onaylaması için ABD Kongresi'ne gerekli bildirimi yaptı.