Trump-Zelenskiy krizinde ikinci perde: ABD silah satışını durdurdu

Zelenskiy nasıl seçildi?

Siyasete yabancı olan Zelenski, seçim için yapılan kamuoyu yoklamalarında en önde gelen isimlerden biri hâline gelmişti. İkinci turda Poroşenko'yu yenerek %73,23 oy oranıyla seçimi kazandı. Kendisini düzen ve yolsuzluk karşıtı bir figür olarak konumlandırdı.