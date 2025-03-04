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 | Sule Altinel

Trump-Zelenskiy krizinde ikinci perde: ABD silah satışını durdurdu

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'ya yeni silah satışına yönelik finansmanı durdurduğu ve ordunun stoklarından silah sevkiyatını askıya almayı planladığı iddia edildi.

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Trump-Zelenskiy krizinde ikinci perde: ABD silah satışını durdurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 02:54
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 03:02

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan anlaşmazlığın ardından yeni gelişmeler yaşandı. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin, Ukrayna'ya silah sevkiyatıyla ilgili yeni kararlar aldığını belirtti.

İsmini paylaşmayan yetkililer, Trump yönetiminin Ukrayna'ya yeni silah satışlarını durdurduğunu ve ordu stoklarından sevkiyatları askıya almayı planladığını iddia etti.

Yetkililer, ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurmasının ve stok sevkiyatını askıya alma planının, Kiev yönetiminin Rus ordusuna karşı verdiği mücadelede "savaşma kabiliyetini tehdit ettiğini" ifade etti.

UKRAYNA DIŞ YARDIMDAN MUAF

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "geçen haftalarda Trump'ın uyguladığı dış yardım yasağından Ukrayna'yı muaf tutan bir belge imzaladığını" belirten yetkililer, ancak söz konusu belgenin ABD Savunma Bakanlığına iletilmediğini vurguladı.

Yetkililer, silah satışı finansmanının durdurulmasının, Beyaz Saray'daki tartışmadan önce başladığının altını çizdi.

ABD'nin silah sevkiyatının durdurulmasına yönelik kararının devam etmesi durumunda, Ukrayna'nın, "bazı sofistike silah tedarikini kaybedeceği" öngörülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Zelenskiy nasıl seçildi?
Siyasete yabancı olan Zelenski, seçim için yapılan kamuoyu yoklamalarında en önde gelen isimlerden biri hâline gelmişti. İkinci turda Poroşenko'yu yenerek %73,23 oy oranıyla seçimi kazandı. Kendisini düzen ve yolsuzluk karşıtı bir figür olarak konumlandırdı.
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