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 | Murat Makas

Son dakika | Trump'tan Vladimir Zelenskiy açıklaması: ABD daha fazla tahammül etmeyecek

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, tartıştığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Trump, Rusya ile barış konusunda Zelenskiy'e net mesaj gönderdi.

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Son dakika | Trump'tan Vladimir Zelenskiy açıklaması: ABD daha fazla tahammül etmeyecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 20:31

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump, ABD’nin desteğine sahip olduğu sürece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ile barış olmasını istemediğini ifade ederek, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek" dedi.

TARTIŞMA DAMGA VURDU

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurmuştu.

''YARIN BÜYÜK BİR GECE OLACAK''

AB ülkeleri ise Zelenskiy'e destek açıklamaları yapmıştı. Donald Trump yarın geceyi işaret ederek sürpriz bir açıklama yapmıştı.

Donald Trump şu ifadeleri paylaştı:

"Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın. Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım."

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