Meteoroloji gün verdi: Pastırma sıcaklarına veda, yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava raporuna göre yeni hafta yağışsız ve güneşli bir günle başlıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bahar havasını yaşatmaya devam edecek. Ancak hafta ortasında pastırma sıcakları yurdu terk edecek yerini yağışlı havalara bırakacak.
Pazartesi günü yurdun kuzey ve bazı kesimleri parçalı bulutlu gün yaşayacak. Marmara ve Kıyı Ege puslu bir sabah havası yaşayacak. Akdeniz'in Toroslar bölümü ve Niğde çevreleri gök gürültülü yağış geçişleri yaşayabilir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu
VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık