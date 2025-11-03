Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Meteoroloji gün verdi: Pastırma sıcaklarına veda, yağışlar geliyor

Türkiye kasım ayına pastırma sıcakları etkisi altına girdi. Güneş yüzünü gösterdi, Ege ve Akdeniz'de sahiller doldu taştı. Yeni hafta da sıcak havayla başladı ancak Meteoroloji bu duruma veda edeceğimizi duyurdu. Yağışlı hava yurda giriş yapacak. İşte bölge bölge 3 Kasım Pazartesi hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava raporuna göre yeni hafta yağışsız ve güneşli bir günle başlıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bahar havasını yaşatmaya devam edecek. Ancak hafta ortasında pastırma sıcakları yurdu terk edecek yerini yağışlı havalara bırakacak.

Meteoroloji gün verdi: Pastırma sıcaklarına veda, yağışlar geliyor

Pazartesi günü yurdun kuzey ve bazı kesimleri parçalı bulutlu gün yaşayacak. Marmara ve Kıyı Ege puslu bir sabah havası yaşayacak. Akdeniz'in Toroslar bölümü ve Niğde çevreleri gök gürültülü geçişleri yaşayabilir.

Meteoroloji gün verdi: Pastırma sıcaklarına veda, yağışlar geliyor

BÖLGELERE GÖRE GÜNLÜK HAVA DURUMU


MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

Meteoroloji gün verdi: Pastırma sıcaklarına veda, yağışlar geliyor

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji gün verdi: Pastırma sıcaklarına veda, yağışlar geliyor

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji gün verdi: Pastırma sıcaklarına veda, yağışlar geliyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji gün verdi: Pastırma sıcaklarına veda, yağışlar geliyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu

VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

