Meteoroloji gün verdi: Pastırma sıcaklarına veda, yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava raporuna göre yeni hafta yağışsız ve güneşli bir günle başlıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bahar havasını yaşatmaya devam edecek. Ancak hafta ortasında pastırma sıcakları yurdu terk edecek yerini yağışlı havalara bırakacak.

Pazartesi günü yurdun kuzey ve bazı kesimleri parçalı bulutlu gün yaşayacak. Marmara ve Kıyı Ege puslu bir sabah havası yaşayacak. Akdeniz'in Toroslar bölümü ve Niğde çevreleri gök gürültülü yağış geçişleri yaşayabilir.

BÖLGELERE GÖRE GÜNLÜK HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 20°C

Az bulutlu

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C

Az bulutlu ve açık