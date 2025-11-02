İslam Memiş'ten gram altın için '8.000 TL' uyarısı! Eline para geçenler...

Kategoriler
Gram altın fiyatı 2 Kasım 2025 Pazar günü 13.13 itibariyle 5.396 lira seviyesinde alıcı buluyor. Yatırımcılar geçen yılın ve bu yılın ilk 10 ayının en çok kazandıranı olan altının girdiği düşüş trendinden çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ekol TV'de katıldığı yayında altınla ilgili kısa orta vade öngörülerini paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş’in değerlendirmeleri şöyle şekillendi:
‘UYARILARDA BULUNDUM’
Ben altın yatırımcılarının bu son bir aylık süreci içinde bunun bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu, dikkat edilmesi gerektiğiyle alakalı telkinlerde bulundum. Uyarıları dikkate alanlar aldı. En son 2023 yılında bu sahneyi görmüştük.
Ama zarar ettiler. Keşke uyarıları dikkate alsalardı. Sonuçta bir köpük ve balon fiyatlamalar vardı. İşte merkez bankaları alım yapıyormuş, oymuş, buymuş. Hepsi hikaye.
‘BALON PATLADI’
Bunlar küçük başlıklar ve 1000 dolarlık, 1750 dolarlık artışı destekleyen faktörler değil. Ve dolayısıyla orada bir operasyon yaptılar. Ama çok ilginçtir. İşte şurada altın kuyrukları varmış, burada altın kuyrukları varmış. Nihayetinde o balonu patlattılar.
GRAM ALTINDAKİ GERİ ÇEKİLME
ONS Altın tarafında 474 dolar civarında bir geri çekilme gördük. Gram altın tarafında yaklaşık 1000 lira civarında bir geri çekilme gördük.
Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı 25 baz puan indirim yönünde oldu. Zaten bekleniyordu. Tepki yükselişi geldi. 4040 dolara kadar yükseldi ons altın.
GERİ ÇEKİLME MÜMKÜN AMA YİNE YÜKSELECEK
Haftayı da 4000 dolar seviyesinden kapattık. Teknik olarak 3.800 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkündür, olabilir.
Ama biz yine orta ve uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için, yıllık bazda baktığımız için, Yine 2026 yılına ilişkin altın tarafındaki yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Zaman zaman, dönem dönem böyle bir manipülasyon fiyatlaması oluyor.
ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT ETSİN
Ama ben yatırımcısını yine önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde bir sonraki manipülasyonu yükseliş yönlü değil, düşüş yönlü görebilirsiniz. Aman dikkat edin.
ELİNE PARA GEÇENLER…
O yüzden yatırımcının yapması gereken görev şu, siz fiyata değil miktara bakacaksınız. Elinize geçen parayı altın olarak, gümüş olarak biriktirmeye devam edeceksiniz. Bu sert dalgalanmalar sizi ilgilendirmiyor. Neden?
ALTIN ALIP KAYBEDEN YOK!
Gram altın yıla 3000 lira seviyesinden başladı. 2025 yılına. Peki 2024 yılına kaçtan başladı?
2000 lira.
Diğer yıl kaç paraydı?
1000 lira.
1000, 2000, 3000, 6000 gördünüz mü?
Her alan, hep kazanmış oldu.
ALTIN GELECEK YIL NE OLUR?
Peki önümüzdeki yıla bakalım. Yine ons altın tarafında 4888 dolar. Güçlü bir direnç seviyesi. Gram altında 8000 lira. Devamında belki 5 haneli rakam. gündeme gelebilir. O günkü koşulları tekrar yorumlarız. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil.
FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN!
Ama sonuç itibarıyla fiyata değil miktara bakan yatırımcısı elindeki 10 gramını 20 gram yapabiliyorsa artırabiliyorsa burada problem yok.
Ama burada yatırımcı eğer yükselirken satarım düştüğü zaman yerine koyarım düşüncesiyle hamle yaparsa, birikimlerini riske atarsa geçmiş olsun. Yani öyle bir şansınız yok.
Çünkü piyasa buna müsaade etmiyor ve bundan sonra hiç müsaade etmeyecek. Hamle yapan zarar edecek.
ALTINI KONUŞMAK İÇİN ARTIK GEÇ
Altın fiyatlarının 6 bin lira olması, herkesin altını konuşması bir şey ifade etmez ki.
2 bin liradan, 3 bin liradan, 4 bin liradan topladın mı?
Kısmıyla ilgilenirim ben.
Yani zirvede herkes konuşulur.
Evet, zirvede herkes topluyor.
Önemli olan öngörülü olman.
DOLAR MI, ALTIN MI, BİTCOİN Mİ?
Bir yıllık süreç içerisinde örnek vererek söylemek istiyorum.
Mesela 100.000 liranız var.
Gram altındaki getiri 172.000 lira.
Bitcoin'deki getiri 182.000 lira.
İşte bu hesaplar yıllık bazda yaptığın zaman Bitcoin'in altından fazla getiri sağladığını görüyoruz..
Bu 9 haftalık süreçte en güzel manipülasyonu altında yapmadılar. Bitcoin'de yaptılar.
126 bin dolardan 103 bin dolara getirdiler.”