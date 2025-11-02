İslam Memiş'ten gram altın için '8.000 TL' uyarısı! Eline para geçenler...

FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN!

Ama sonuç itibarıyla fiyata değil miktara bakan yatırımcısı elindeki 10 gramını 20 gram yapabiliyorsa artırabiliyorsa burada problem yok.



Ama burada yatırımcı eğer yükselirken satarım düştüğü zaman yerine koyarım düşüncesiyle hamle yaparsa, birikimlerini riske atarsa geçmiş olsun. Yani öyle bir şansınız yok.



Çünkü piyasa buna müsaade etmiyor ve bundan sonra hiç müsaade etmeyecek. Hamle yapan zarar edecek.



