18°
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı: Haftanın ilk gününde yine yollar kilit

Son dakika haberi: Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik kilit durumda... Megakentte ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı: Haftanın ilk gününde yine yollar kilit
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 09:18

İstanbul'da haftanın ilk günü işlerine ve okullarına gitmek isteyenlerin sabahın erken saatlerinde yola koyuldu. Sabah saatlerinde itibaren Anadolu ve Avrupa yakasında trafik adeta durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı: Haftanın ilk gününde yine yollar kilit

ARAÇLAR SANTİM SANTİM İLERLİYOR

Anadolu Yakası'nda kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik yavaş ilerlerken, 'nun Sultanbeyli mevkisinde yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı: Haftanın ilk gününde yine yollar kilit

istikametindeki trafik Ataşehir'den başlayıp köprü girişine kadar devam ederken, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı: Haftanın ilk gününde yine yollar kilit

MECİDİYEKÖY YİNE KİLİT

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de yoğunluk yaşanıyor.

