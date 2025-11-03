İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı: Haftanın ilk gününde yine yollar kilit

İstanbul'da haftanın ilk günü işlerine ve okullarına gitmek isteyenlerin sabahın erken saatlerinde yola koyuldu. Sabah saatlerinde itibaren Anadolu ve Avrupa yakasında trafik adeta durma noktasına geldi.

ARAÇLAR SANTİM SANTİM İLERLİYOR

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik yavaş ilerlerken, Tem Otoyolu'nun Sultanbeyli mevkisinde yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik Ataşehir'den başlayıp köprü girişine kadar devam ederken, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

MECİDİYEKÖY YİNE KİLİT

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de yoğunluk yaşanıyor.