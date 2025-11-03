Tüm şehir karanlığa gömüldü! Vatandaşlar flaşla alışveriş yaptı

Erzincan'da uzun süreli elektrik kesintisinin ardından şehir genelinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan elektrik kesintisi yüzünden sokaklar, evler, iş yerleri karanlığa gömüldü. Marketlerde kasalar ve aydınlatmalar devre dışı kalırken alışveriş yapan vatandaşlar cep telefonu ışığıyla ürün baktı. O anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülere de yansıdı. Edinilen bilgiye göre kesintinin ardından bazı bölgelerde elektrik kısa sürede yeniden gelirken, bazı mahallelerde enerji verilmesi gecikti. Öte yandan bazı vatandaşlar Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Kars ve Erzincan’ın elektrik dağıtımını sağlayan Aras Elektrik Dağıtım AŞ’ye tepki göstererek elektrik kesintileri ve yetersiz müşteri hizmetleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını kaydetti.