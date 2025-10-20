Tekirdağ Süleymanpaşa elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 20 Ekim TREDAŞ elektrik kesintisi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından paylaşılan bilgilere göre Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi saat 13.33 civarında başladı. TREDAŞ'ın resmi internet sitesinde "Anlık Kesinti" olarak belirten Süleymanpaşa elektrik kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 20 EKİM?

TREDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Süleymanpaşa ilçesinin İstiklal, Aydoğdu, Çiftlikönü, Zafer, Ortacami ve Ertuğrul mahallelerinde kesinti meydana geldi. Kesintilerin tahmini olarak 1 saat süreceği belirtildi.

Ertuğrul, Ortacami, Zafer, Çiftlikönü mahallelerindeki kesintinin saat 14.33, Aydoğdu Mahallesi'nde saat 14.52 ve İstiklal Mahallesi'nde ise kesintinin saat 14.55 sıralarında sona ereceği tahmin ediliyor. TREDAŞ tarafından elektrik kesintileriyle ilgili güncelleme yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

TEKİRDAĞ KAPAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 EKİM

Tekirdağ'ın Kapalı ilçesinde Atatürk Mahallesi'ni etkileyen elektrik kesintisi meydana geldi. Sabah saat 06.28 sıralarında başlayan elektrik kesintisinin 9 saat süreceği belirtildi. TREDAŞ tarafından aktarılan bilgilere göre elektrik kesintisinin saat 16.00 civarında sona ermesi tahmin ediliyor.