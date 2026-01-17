Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emeklilikte 'Yıpranma Payı' listesi genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak

Ocak 17, 2026 11:00
1
Emeklilikte 'Yıpranma Payı' listesi genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma koşulları ağır ve riskli olan meslek grupları için uyguladığı Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ), halk arasındaki adıyla "Yıpranma Payı" kapsamını 2026 yılı itibarıyla genişletti. Yıllardır sadece madenciler, polisler ve askerlerle anılan bu hak, artık sağlık çalışanlarından gazetecilere, itfaiyecilerden ağır sanayi işçilerine kadar pek çok sektörü kapsıyor. Yılda 60 ila 180 gün fazladan prim kazandıran ve emeklilik yaşını öne çeken bu sistem, milyonlarca çalışana 5 yıla kadar erken emeklilik kapısını aralıyor. İşte o mesleklerin tam listesi ve başvuru şartları.

2
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için en önemli iki kriter; prim gün sayısı ve yaştır. Normal şartlarda bu iki kriteri doldurmak on yıllar sürerken, bazı meslekler doğaları gereği insan ömründen ve sağlığından daha fazla götürür. Devlet, bu adaletsizliği gidermek için "Yıpranma Payı" sistemini devreye sokmuştur. Ancak 2026 yılına kadar bu liste oldukça sınırlıydı. Yeni yapılan düzenlemelerle birlikte, teknolojinin getirdiği yeni riskli iş kolları ve pandemiden sonra önemi daha iyi anlaşılan sağlık sektörü çalışanları da bu kapsama daha güçlü şekilde dahil edildi. Eğer listenin içindeki bir mesleği icra ediyorsanız, siz 12 ay çalışsanız bile SGK sizi 15 ay çalışmış sayıyor. Bu matematiksel fark, çalışma hayatının sonunda size yıllar kazandırıyor.

3
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

YIPRANMA PAYI NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır işlerde çalışanların çalıştıkları her yıl için ilave prim günü kazanmasıdır. Normal bir ofis çalışanı yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan bir işçi, yaptığı işin risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanır.

Örneğin; yılda 90 gün yıpranma payı olan bir işte çalışıyorsunuz.

  • Siz fiilen 12 ay (360 gün) işe gidersiniz.
  • SGK, sizin hanenize 360 + 90 = 450 gün prim işler.
  • Bu sayede prim gününüz çok daha hızlı dolar.
  • Daha da önemlisi; kazandığınız bu ekstra 90 gün, emeklilik yaş haddinizden düşülür. Yani 60 yaşında emekli olacakken, bu süreler biriktikçe emeklilik yaşınız 55'e kadar gerileyebilir. Kanun, bu indirimle en fazla 5 yıl (bazı çok ağır mesleklerde 8 yıl) erken emekliliğe izin vermektedir.

4
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

KİMLER BU LİSTEYE EKLENDİ?

2026 düzenlemesiyle birlikte liste oldukça kabardı. İşte yıpranma payından yararlanan başlıca meslek grupları:

  1. Sağlık Çalışanları: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. (Yılda 60 gün).
  2. Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.
  3. Maden ve Yeraltı İşçileri: En yüksek paya sahiptirler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).
  4. Güvenlik Güçleri: Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları (Gardiyanlar).
  5. Ağır Sanayi: Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.
  6. İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri.
  7. Yeni Eklenenler: Çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları da 2026 itibarıyla listeye dahil edildi.

5
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

ŞARTLAR NELER? HERKES YARARLANABİLİR Mİ?

Yıpranma payından faydalanmak için sadece o meslekte çalışıyor görünmek yetmez. SGK'nın aradığı bazı kritik şartlar vardır:

  • Fiili Çalışma: Kişinin o riskli işi bilfiil yapıyor olması gerekir. Örneğin bir hastanede çalışıyorsunuz ama "idari personel" veya "insan kaynakları" departmanındasınız; bu durumda yıpranma payı alamazsınız. Radyoloji teknisyeni olup radyasyona maruz kalmanız gerekir.
  • Minimum Süre: Yıpranma payının emeklilik yaşından düşülebilmesi için, riskli işlerde en az 3600 gün (10 yıl) çalışmış olma şartı aranır. Yeraltı madencileri için bu süre 1800 gün (5 yıl) olarak uygulanır. Yani 1-2 yıl çalışıp bırakırsanız sadece prim gününüz artar, yaşınız geri çekilmez.
  • Kod Bildirimi: İşverenin sizi SGK'ya bildirirken doğru "Meslek Kodu" ile bildirmesi hayati önem taşır. Eğer madende çalışmanıza rağmen işveren sizi "Düz İşçi" koduyla bildiriyorsa, yıpranma payı alamazsınız. Bu nedenle e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü ve meslek kodunuzu mutlaka kontrol etmelisiniz.

6
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

Emeklilik yaşınızın ne kadar öne çekildiğini görmek için e-Devlet sistemindeki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sayfasını inceleyebilirsiniz. Burada prim günlerinizin yanında "FHSZ" (Fiili Hizmet Süresi Zammı) ibaresi veya 2A, 3A gibi özel kodlar görüyorsanız, yıpranma payınız işleniyor demektir.

Eğer çalıştığınız iş bu listede olmasına rağmen primleriniz normal yatıyorsa, geriye dönük hak talebinde bulunma ve "Hizmet Tespit Davası" açma hakkınız vardır. 5 yıllık bir erken emeklilik, insan ömrü için paha biçilemez bir süredir; bu hakkın yanmasına izin vermeyin.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.