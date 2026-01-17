Emeklilikte 'Yıpranma Payı' listesi genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak

YIPRANMA PAYI NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır işlerde çalışanların çalıştıkları her yıl için ilave prim günü kazanmasıdır. Normal bir ofis çalışanı yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan bir işçi, yaptığı işin risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanır.

Örneğin; yılda 90 gün yıpranma payı olan bir işte çalışıyorsunuz.