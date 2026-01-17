Emekli maaş farkı ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Ocak ayından itibaren SSK ve Bağ-kur’lulara yüzde 12.18 oranında zam yapıldı. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yüzde 18.6 oranında zam aldı. Geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödenirken kök maaşa gelecek artış sebebiyle yasal düzenlemeye gidildi. En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı %12.18’den %18.48’e yükseltildi. Bu zam oranlarına göre en düşük emekli maaşı 3 bin 119 lira artacak. En düşük emekli maaşına gelen artış maaşlara yansıtılmadığından emekliler ise fark ödemelerine odaklandı. Emekli maaş farkı ödemeleri ayrıca hesaplara yatırılacak. Peki Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026 açıklandı mı? İşte, emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin son gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ SGK TARAFINDAN AÇIKLANDI MI?

En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı 18.48 olurken TBMM Genel Kurulu’nda kanun teklifi kabul edildi. En düşük emekli maaşına yapılacak ek zam henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığından farklar, hesaplara yansımadı.

En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve yürürlüğe girecek. 4C Emekli Sandığı maaşları ise Ocak ayının ilk 5 günü hesaplara zamsız olarak yatırılmıştı.

Memur emekli maaş farkları ve en düşük emekli maaşına gelen zammın fark ödemelerinin en geç Ocak ayı sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ayrıca takvim yayınlanması öngörülüyor.

EMEKLİ MAAŞLARI TAHSİS NUMARASINA GÖRE YATIRILIYOR

4A SSK emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre yatırılıyor. Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar için ödemeler 17 Ocak tarihinde başladı.

Tahsis numarası 7 olanlar 18 Ocak’ta, 5 olanlar 19 Ocak’ta, 3 olanlar 20 Ocak’ta, 1 olanlar 21 Ocak’ta, 8 olanlar 22 Ocak’ta, 6 olanlar 23 Ocak’ta, 4 olanlar 24 Ocak’ta, 2 olanlar 25 Ocak’ta ve 0 olanlar 26 Ocak’ta ödeme alacak.



Bağ-Kur emeklilerinde ise son iki hanesi 5,7,9 olanlar emekli maaşını 25 Ocak’ta, 3 ve 1 olanlar 26 Ocak’ta 4,6 ve 8 olanlar ise emekli aylıklarını 27’sinde alacak. Bağ-Kur emeklilerinde tahsis numarası 0 ve 2 olanlar ise her ayın 28’inde ödeme alacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşları fark ödemelerinin ardından normal takviminde yatmaya başlayacak. Memur emeklileri Şubat ayının 1,2,3,4’ünde zamlı maaş ödemesi alacak.

Benzer şekilde 4A SSK emeklileri ise zamlı aylıklarını 17-26 Şubat tarihlerinde alacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ve 28’i arasında zamlı maaş ödemelerinden yararlanacak.

SOSYAL ÖDEMELER ZAMLANDI

Memur maaşlarına gelen artıştan birçok sosyal ödeme de etkilendi. Yaşlılık maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş parası, engelli aylığı, evde bakım parası da yeni yıldan itibaren zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Benzer şekilde SED yardımları da zamlı olarak ödenecek.