Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Emekli maaş farkı ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri, 4A SSK ve 4B Bağ-Kur maaş ödeme takviminin yaklaşmasıyla gündem oldu. SSK emekli maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bağ-Kur emeklileri ise normalde olduğu gibi her ayın 25’i ile 28’i arasında hesaplarda olacak. En düşük emekli maaşına gelek yüzde 18.48’lik düzenlemeyle birlikte alt sınır 20 bin lira seviyesine çekildi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme Resmi Gazete’yle beraber yasalaşacak. Emekli Sandığı (4C) emeklileri ise maaşlarını Ocak ayın ilk haftası almıştı. Peki Emekli maaş farkı ödemeleri 2026 ne zaman yatacak, hangi gün? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihlerinde son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emekli maaş farkı ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 20:58

Ocak ayından itibaren SSK ve Bağ-kur’lulara yüzde 12.18 oranında zam yapıldı. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yüzde 18.6 oranında zam aldı. Geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödenirken kök maaşa gelecek artış sebebiyle yasal düzenlemeye gidildi. En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı %12.18’den %18.48’e yükseltildi. Bu zam oranlarına göre en düşük emekli maaşı 3 bin 119 lira artacak. En düşük emekli maaşına gelen artış maaşlara yansıtılmadığından emekliler ise fark ödemelerine odaklandı. Emekli maaş farkı ödemeleri ayrıca hesaplara yatırılacak. Peki Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026 açıklandı mı? İşte, emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin son gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ SGK TARAFINDAN AÇIKLANDI MI?

En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı 18.48 olurken TBMM Genel Kurulu’nda kanun teklifi kabul edildi. En düşük emekli maaşına yapılacak ek zam henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığından farklar, hesaplara yansımadı.

En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve yürürlüğe girecek. 4C Emekli Sandığı maaşları ise Ocak ayının ilk 5 günü hesaplara zamsız olarak yatırılmıştı.

Memur emekli maaş farkları ve en düşük emekli maaşına gelen zammın fark ödemelerinin en geç Ocak ayı sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ayrıca takvim yayınlanması öngörülüyor.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI TAHSİS NUMARASINA GÖRE YATIRILIYOR

4A SSK emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre yatırılıyor. Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar için ödemeler 17 Ocak tarihinde başladı.

Tahsis numarası 7 olanlar 18 Ocak’ta, 5 olanlar 19 Ocak’ta, 3 olanlar 20 Ocak’ta, 1 olanlar 21 Ocak’ta, 8 olanlar 22 Ocak’ta, 6 olanlar 23 Ocak’ta, 4 olanlar 24 Ocak’ta, 2 olanlar 25 Ocak’ta ve 0 olanlar 26 Ocak’ta ödeme alacak.


Bağ-Kur emeklilerinde ise son iki hanesi 5,7,9 olanlar emekli maaşını 25 Ocak’ta, 3 ve 1 olanlar 26 Ocak’ta 4,6 ve 8 olanlar ise emekli aylıklarını 27’sinde alacak. Bağ-Kur emeklilerinde tahsis numarası 0 ve 2 olanlar ise her ayın 28’inde ödeme alacak.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşları fark ödemelerinin ardından normal takviminde yatmaya başlayacak. Memur emeklileri Şubat ayının 1,2,3,4’ünde zamlı maaş ödemesi alacak.

Benzer şekilde 4A SSK emeklileri ise zamlı aylıklarını 17-26 Şubat tarihlerinde alacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ve 28’i arasında zamlı maaş ödemelerinden yararlanacak.

SOSYAL ÖDEMELER ZAMLANDI

Memur maaşlarına gelen artıştan birçok sosyal ödeme de etkilendi. Yaşlılık maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş parası, engelli aylığı, evde bakım parası da yeni yıldan itibaren zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Benzer şekilde SED yardımları da zamlı olarak ödenecek.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.