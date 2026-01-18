Kocaeli’de feci kaza! Çaya uçan otomobil baba ile oğluna mezar oldu

Kocaeli'de gece saatlerinde acı haber geldi. Baba ile oğlu trafik kazasında feci şekilde can verdi.

Kandıra ilçesine bağlı Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile AFAD dalgıçları sevk edildi.

BABA İLE OĞLU KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ikisi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil vinç yardımıyla çaydan çıkartılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.