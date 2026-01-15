Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'da akşam saatlerinde otomobil ile minibüsün karıştığı feci kazadan acı haber geldi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Karasu köprüsü mevkiinde meydana geldi. 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada araçlarda sıkışan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen şahıs cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.