Hatay'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'da akşam saatlerinde otomobil ile minibüsün karıştığı feci kazadan acı haber geldi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Karasu köprüsü mevkiinde meydana geldi. 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada araçlarda sıkışan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen şahıs cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.