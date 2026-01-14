Yolcu otobüsü dinlenme tesisine daldı! Kaza anı kamerada

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Karakoçan ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kaygan yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonucu otobüste ve dinlenme tesisinde hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.