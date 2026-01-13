Batman'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı var

Batman'da akşam saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Güney Çevreyolu Balpınar Beldesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan her iki araç da hurda yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 20 yaşındaki Ahmet Kayra, 21 yaşındaki Baran Demirhan ve 27 yaşındaki Serhat Ataca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.