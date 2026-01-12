Belediye otobüsü ile panelvan çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Gökdere Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında, 23 yaşındaki Beytullah Karadeniz idaresindeki panelvan ile Serkan Topal yönetimindeki Otogar-Tınaztepe seferini yapan ESHOT otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle belediye otobüsü yol kenarındaki araziye savrulurken, panelvandan kopan parçalar yola dağıldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, panelvan sürücüsü Beytullah Karadeniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü Serkan Topal ve otobüsteki 7 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Topal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.