363 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Ölüme meydan okuyarak firar etmiş

Amasya Üniversitesi'nden bilim insanları, Amasya Şer'iye sicillerini Arap harflerinden Latin alfabesine aktarmayı sürdürüyor. Bilim insanları, Amasya Şer'iye sicillerini incelerken gizemli bir firar olayıyla karşılaştı.

Osmanlı döneminde 300 metre yüksekliğindeki Harşena Dağı'nda sarp kayalıkların üstünde bulunan surlarla çevrili Amasya Kalesi'nden gerçekleşen firar, duyanları şaşkına çevirdi.

DUVARI DELİP ÖLÜME MEYDAN OKUMUŞ

1663 yılında işlediği yol kesme suçu nedeniyle kaledeki hapishaneye atılan bir mahkumun daha 5 ay bile geçmeden duvardan delik açarak kaçtığı görüldü.

300 metre yükseklikteki kaleden geceleyin firar eden "Mehmet" adlı şahsın kale muhafızlarını da atlatıp fark ettirmeden kayıplara karıştığı kayıtlara geçti.

"İNCELENEN DEFTERLERDEKİ TEK FİRAR VAKASI"

Firara ilişkin sicil kayıtlarını detaylarıyla inceleyip Latin alfabesine dönüştüren Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Cevger, "Amasya Kalesi yaklaşık 300 metre bir yüksekliğe sahip. Mahkumun ölümü göze alarak kaleden firar etmesi ilginç bir şey. Bu incelenen defterlerdeki tek firar vakası" dedi.

UNESCO Dünya mirası geçici listesindeki dağda tarihe geçen kaçışı değerlendiren Prof. Dr. Songül Keçeci Kurt da, "Amasya Kalesi'nin çetin coğrafyasına rağmen buradan firar etmeyi göze alabilen kişiler de tarih içerisinden çıkmış. Bu olay Şer'iye sicillerindeki olayların farklılığını da bize gösteren çok önemli bir detay" diye konuştu.

40 kişilik ekibin 2 yıldır sürdürdüğü Amasya Şer’iye sicillerinin transkripsiyonu projesinde 1624-1880 yılları arasında görülen davaların da yer aldığı 97 sicil defterin birinci okumalarının tamamlandığını anlatan Prof. Dr. Kurt, "Projemizi yayına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Şehrimiz açısından çok önemli bir kaynak serisine bu sayede ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.