Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

363 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Ölüme meydan okuyarak firar etmiş

Amasya Kalesi'ndeki hapishanede gerçekleşen gizemli firar olayı, 363 yıl sonra belgeleriyle ortaya çıktı. 1663 yılında işlediği bir suç nedeniyle hapishaneye atılan mahkumun, 300 metre yükseklikteki kaleden, duvarı delip ölümü göze alarak gerçekleştirdiği kayıtlara geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
363 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Ölüme meydan okuyarak firar etmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 13:33

Amasya Üniversitesi'nden bilim insanları, Amasya Şer'iye sicillerini Arap harflerinden Latin alfabesine aktarmayı sürdürüyor. Bilim insanları, Amasya Şer'iye sicillerini incelerken gizemli bir firar olayıyla karşılaştı.

Osmanlı döneminde 300 metre yüksekliğindeki Harşena Dağı'nda sarp kayalıkların üstünde bulunan surlarla çevrili Amasya Kalesi'nden gerçekleşen firar, duyanları şaşkına çevirdi.

363 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Ölüme meydan okuyarak firar etmiş

DUVARI DELİP ÖLÜME MEYDAN OKUMUŞ

1663 yılında işlediği yol kesme suçu nedeniyle kaledeki hapishaneye atılan bir mahkumun daha 5 ay bile geçmeden duvardan delik açarak kaçtığı görüldü.

300 metre yükseklikteki kaleden geceleyin firar eden "Mehmet" adlı şahsın kale muhafızlarını da atlatıp fark ettirmeden kayıplara karıştığı kayıtlara geçti.

363 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Ölüme meydan okuyarak firar etmiş

"İNCELENEN DEFTERLERDEKİ TEK FİRAR VAKASI"

Firara ilişkin sicil kayıtlarını detaylarıyla inceleyip Latin alfabesine dönüştüren Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Cevger, "Amasya Kalesi yaklaşık 300 metre bir yüksekliğe sahip. Mahkumun ölümü göze alarak kaleden firar etmesi ilginç bir şey. Bu incelenen defterlerdeki tek firar vakası" dedi.

363 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Ölüme meydan okuyarak firar etmiş

UNESCO Dünya mirası geçici listesindeki dağda tarihe geçen kaçışı değerlendiren Prof. Dr. Songül Keçeci Kurt da, "Amasya Kalesi'nin çetin coğrafyasına rağmen buradan firar etmeyi göze alabilen kişiler de tarih içerisinden çıkmış. Bu olay Şer'iye sicillerindeki olayların farklılığını da bize gösteren çok önemli bir detay" diye konuştu.

40 kişilik ekibin 2 yıldır sürdürdüğü Amasya Şer’iye sicillerinin transkripsiyonu projesinde 1624-1880 yılları arasında görülen davaların da yer aldığı 97 sicil defterin birinci okumalarının tamamlandığını anlatan Prof. Dr. Kurt, "Projemizi yayına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Şehrimiz açısından çok önemli bir kaynak serisine bu sayede ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul için kritik 24 saat uyarısı! 'İşi olmayan dışarı çıkmasın'
Cani kocadan ürküten paylaşım! Eşine kurşun yağdırmıştı: "Kurt son turuna çıktı"
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.